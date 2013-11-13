欧洲和美国人多数反对监控盟国公民--民调

路透布鲁塞尔11月12日 -周二公布的一份民调显示，欧洲人和美国人基本都反对其政府监控本国及盟国的公民，反映出民众对斯诺登曝出的政府窃听一事的普遍反感。

其中，德国民众反对政府监控私人手机和互联网数据的态度最为强烈。斯诺登揭示的监控活动在德国引发了轩然大波，也伤害了美德关系。

根据美国智库德国马歇尔基金会的民调，70%的德国人表示，他们的政府没有理由打着保护国家安全的幌子收集德国公民的电话和互联网数据。

25%的德国人对此持不同意见。

德国人更厌恶收集盟国公民电话和互联网数据的政府。72%的德国人表示反对，20%的人支持。

每个国家大约有1,000人在9月初参加了本次民调。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。