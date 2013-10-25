美国曾监听35位国际政要电话--报道

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透伦敦10月24日 - 英国《卫报》周四报道称，根据斯诺登披露的机密文件，美国曾监听过35位国际政要的电话。
《卫报》在其网站上报道称，据斯诺登披露的机密文件，电话号码是通过另一个政府部门的官员提供给美国国家安全局(NSA)的。
报道还称，美国白宫、国务院和五角大楼的工作人员被要求分享外国政要的联系方式。
一名白宫发言人在回应这篇报道时表示：“我们不会对被指控的每个具体情报活动进行公开置评，关于这个政策，我们已经明确表示，美国收集的外国情报，跟所有其他国家收集的没两样。”
此前，德国政府要求美国就监听德国总理默克尔个人手机一事给出解释。这也是美德两国十年来最严重的纷争。
白宫没有否认监听事件，只是称未来不会有此类事情发生。
《卫报》援引的一份日期为2006年10月的机密备忘录节选称：“新近的一起案例是，一名美国官员向NSA提供了35名国际政要的200个电话号码。”
涉及的这些政治家的身份没有被公开。
《卫报》的披露暗示，美国对世界领导人的监听可能比人们最初想象得要广泛。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。