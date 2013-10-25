美国曾监听35位国际政要电话--报导

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月24日 - 英国《卫报》周四报导称，根据斯诺登披露的机密文件，美国曾监听过35位国际政要的电话。
《卫报》在其网站上报导称，据斯诺登披露的机密文件，电话号码是通过另一个政府部门的官员提供给美国国家安全局(NSA)的。
报导还称，美国白宫、国务院和五角大楼的工作人员被要求分享外国政要的联系方式。
一名白宫发言人在回应这篇报导时表示：“我们不会对被指控的每个具体情报活动进行公开置评，关于这个政策，我们已经明确表示，美国收集的外国情报，跟所有其他国家收集的没两样。”
此前，德国政府要求美国就监听德国总理默克尔个人手机一事给出解释。这也是美德两国十年来最严重的纷争。
白宫没有否认监听事件，只是称未来不会有此类事情发生。
《卫报》援引的一份日期为2006年10月的机密备忘录节选称：“新近的一起案例是，一名美国官员向NSA提供了35名国际政要的200个电话号码。”
涉及的这些政治家的身份没有被公开。
《卫报》的披露暗示，美国对世界领导人的监听可能比人们最初想象得要广泛。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。