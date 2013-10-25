美国曾监听35位国际政要电话--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月24日 - 英国《卫报》周四报导称，根据斯诺登披露的机密文件，美国曾监听过35位国际政要的电话。

《卫报》在其网站上报导称，据斯诺登披露的机密文件，电话号码是通过另一个政府部门的官员提供给美国国家安全局(NSA)的。

报导还称，美国白宫、国务院和五角大楼的工作人员被要求分享外国政要的联系方式。

一名白宫发言人在回应这篇报导时表示：“我们不会对被指控的每个具体情报活动进行公开置评，关于这个政策，我们已经明确表示，美国收集的外国情报，跟所有其他国家收集的没两样。”

此前，德国政府要求美国就监听德国总理默克尔个人手机一事给出解释。这也是美德两国十年来最严重的纷争。

白宫没有否认监听事件，只是称未来不会有此类事情发生。

《卫报》援引的一份日期为2006年10月的机密备忘录节选称：“新近的一起案例是，一名美国官员向NSA提供了35名国际政要的200个电话号码。”

涉及的这些政治家的身份没有被公开。

《卫报》的披露暗示，美国对世界领导人的监听可能比人们最初想象得要广泛。（完）