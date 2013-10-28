美国称监听指控造成美欧盟友关系出现“紧张时刻”

台湾经济指标预测--3月31日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月25日 - 美国周五称，美国情报部门被指控监听德国总理默克尔的手机以及监听法国和意大利的政要，造成美国与一些盟友的关系出现“紧张时刻”，但表示此事应不会破坏盟友间在叙利亚和伊朗问题上的合作。
“机密信息的泄露无疑使我们与一些盟友的关系出现紧张时刻，”美国务院发言人Jen Psaki告诉记者。
“我们将与这些盟友举行磋商，”她说道。她指的是德国情报机构负责人近日将就监听事件访问美国。
Psaki称，美国国务卿克里近期在欧洲出访时与法国和意大利官员就相关指控进行了磋商。
她表示，美国情报活动遭泄密对我们与盟国的关系“造成巨大挑战”，并分散了公众的注意力。
美国国家安全局被曝曾控监法国的数万电话记录以及监听默克尔的私人电话，默克尔要求美国总统奥巴马对监听事件进行解释。
德国还计划派遣其情报机构联邦情报局（BND）的官员前往华盛顿，而欧洲议会成员也称将于周一飞往华盛顿，与美方探讨对欧盟公民进行可能的法律补救。（完）
编译：王琛 发稿：程芳
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 -- -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 -- +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 -- 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37 今日报价