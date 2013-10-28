美国称监听指控造成美欧盟友关系出现“紧张时刻”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月25日 - 美国周五称，美国情报部门被指控监听德国总理默克尔的手机以及监听法国和意大利的政要，造成美国与一些盟友的关系出现“紧张时刻”，但表示此事应不会破坏盟友间在叙利亚和伊朗问题上的合作。

“机密信息的泄露无疑使我们与一些盟友的关系出现紧张时刻，”美国务院发言人Jen Psaki告诉记者。

“我们将与这些盟友举行磋商，”她说道。她指的是德国情报机构负责人近日将就监听事件访问美国。

Psaki称，美国国务卿克里近期在欧洲出访时与法国和意大利官员就相关指控进行了磋商。

她表示，美国情报活动遭泄密对我们与盟国的关系“造成巨大挑战”，并分散了公众的注意力。

美国国家安全局被曝曾控监法国的数万电话记录以及监听默克尔的私人电话，默克尔要求美国总统奥巴马对监听事件进行解释。

德国还计划派遣其情报机构联邦情报局（BND）的官员前往华盛顿，而欧洲议会成员也称将于周一飞往华盛顿，与美方探讨对欧盟公民进行可能的法律补救。（完）