世界上最贵的邮票将在华盛顿展览三年

路透华盛顿11月6日 - 史密森尼学会（Smithsonian Institution）周二表示，世界上最珍贵的、英属圭亚那1856年发行的一分钱面值的洋红色邮票，将从明年4月开始在华盛顿的美国国家邮政博物馆展览。

史密森尼学会在声明中称，这枚邮票将在博物馆的威廉.H.格罗斯画廊展览三年，这是该邮票迄今最长时间和最公开的展出。

这枚邮票是英国统治圭亚那时期发行的同一批邮票中唯一保留至今的，上面用黑色印着三桅船图案、和拉丁文箴言：“我们的给予需要回报”（We give and expect in return）。

该邮票今年6月在苏富比拍卖会上以950万美元的价格成交，是此前单张邮票最高拍卖价格的四倍。苏富比称，以重量与尺寸计算，它也是当今世上最昂贵的物品。

1856年初，英属圭亚那当地邮票短缺，而从英国运送的邮票未到，邮政局长只能要求当地一家报纸的印刷厂印一些邮票。这枚一分洋红邮票就来自于当时印刷的首批邮票之一。

1873年，一名12岁的圭亚那小学生在家里的一堆文件中发现了这枚邮票，在经过多次辗转后，最后被美国富翁约翰·杜邦（John du Pont）购得，今年由该家族在苏富比拍卖行售出。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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