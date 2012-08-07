美国各州预算平衡好转 但仍面临“相当大”挑战

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透8月7日电---全美州议会会议（National Conference of State Legislatures）周二发布的报告称，美国各州收入正在增加，预算赤字正在消失，但是国内外的经济威胁仍可能扼杀刚刚开始的好转形势。
“尽管有复苏迹象，转变一直很缓慢，而且各州情况好坏不一。另外，收入增加带来的灵活性可能受巨大的预算压力的束缚。”报告称。
报告指出，欧洲债务危机、美国很多州失业率高企、医保改革涉及的资金需求和美国的赤字都可能给各州带来“相当大的挑战”。
“幸运的是，目前各州预算能够更好地应对这些挑战。根据报告，年底的收支平衡表改善，更多的州增加应急资金。”
金融危机、房地产泡沫破裂和2007-2009年的衰退导致很多州收入大幅下降，而应对无家可归和失业者的支出大幅上升。各州削减支出、提高税收、利用储备并向联邦政府求援，以此维持预算平衡。
目前情况正在改变。只有加利福尼亚州和华盛顿州预计2012财政年度会出现赤字，而资源丰富的阿拉斯加、怀俄明和北达科他等州预计2012财年出现大量盈余。大多数州的2012财年於6月30日结束。
上述报告称，对於2013财年，没有任何州预计会出现赤字，10个州以及华盛顿特区预计盈余为总支出的10%或更多。近四分之一的州预计年底盈余为0.1%-4.9%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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