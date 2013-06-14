夏威夷、纽约和华盛顿为美国生活成本最高的州--报告

路透华盛顿6月12日 - 美国商务部周三公布的数据显示，夏威夷、纽约和华盛顿三个州的生活成本最高，南达科他、北达科他和密西西比生活成本最低。

这些数据为雏形，美国商务部未来可能改变统计的方法，数据也仅仅统计到2011年。

不过这些数据还是提供了对比各个州生活成本的方法；联邦政府也能够籍此评估每个州的经通胀调整后的个人收入，这还是首次。

根据报告，2011年，夏威夷居民生活成本为美国全国平均成本的116%，纽约和华盛顿居民生活成本分别为全国平均成本的114.3%和114.2%。

当地生活成本高企的原因是房租和服务价格较高。美国统计局的数据显示，2011年，夏威夷的房租中值为每月1,308美元，为美国各州最高。

美国商务部数据显示，南达科他居民2011年的生活成本为国家平均成本的87%，而北达科他和密西西比生活成本为国家平均成本的88.7%，因房租和服务价格更低。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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