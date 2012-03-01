美国股市重新回到2008年高位上方

* 初请失业金人数符合预期,制造业成长放缓

* 多数零售连锁店2月销售高於预估

* 银行业股因欧元区担忧缓解而上扬

* 道指上涨0.2%,标准普尔500指数涨0.6%,Nasdaq涨0.7%

路透纽约3月1日电---美国股市周四上扬,重回2008年高位,因银行股跳升且有来自劳工市场的正面数据,不过油价大幅上涨限制股市涨幅.

股市在周三下跌後,今日反弹带动标准普尔500指数再度返回1,370点阻力位上方,这是维持其五个月上涨动能的关键.

银行股涨幅居前,因受欧洲央行(ECB)第二轮长期再融资操作料缓和该地区金融危机的希望扶助.标准普尔银行业股指数.GSPF上涨1.2%,其中摩根大通(JPM.N)以2.9%领涨.该行股价收於40.37美元.

欧洲央行的行动"将很快给欧洲银行体系和信贷市场带来利好,并且对欧洲经济也起到正面作用.他们的路线是正确的,这意味着欧洲围绕的风险正在减弱.这绝对是好消息."Hugh Johnson Advisors首席投资长Hugh Johnson表示.

欧洲股市.FTEU3收高1.1%.

布兰特原油期货在盘後交易中升穿每桶128美元水平,至2008年迄今最高,引发投资者担心油价走高对消费者和企业的影响.

不过,道琼运输平均指数.DJT收高1.1%,暗示投资者未受日内油价上涨影响.

美国最新一周初请失业金人数减少2,000人至35.1万人,被视为劳工市场正在复苏的另一迹象.美国供应管理协会(ISM)公布的2月美国制造业增长步伐意外放缓,盖过了初请失业金人数带来的部份影响.US-ECI-CMN

道琼工业指数.DJI收升28.23点,或0.22%,至12,980.30点;标准普尔500指数.SPX收高8.41点,或0.62%,至1,374.09点.Nasdaq指数.IXIC收涨22.08点,或0.74%,至2,988.97点.

汽车股及零售股日内升幅也居前.

在汽油价格不断攀升之际,美国汽车制造商公布意外良好的销售数据.福特汽车(F.N)升2.3%,报12.66美元,通用汽车(GM.N)涨1.7%,报26.47美元.

和暖的天气扶助许多美国连锁店录得优於预期的2月销售.Gap Inc (GPS.N)跳涨7.2%,报25.05美元,Buckle Inc (BKE.N)劲升6.9%,报48.01美元.

标普零售指数.RLX升0.8%.

原油价格尾盘大涨,此前伊朗媒体报导沙特某处油管爆炸,但CNBC援引沙持官员称,有关油管爆炸的消息不实.布兰特原油大涨3.54美元,结算价报每桶126.20美元.

但股市守住涨幅,标普500指数从去年12月底迄今累计升9.3%.

瑞银将标普500指数.SPX年底目标水平从1,325点上调至1,475点,称美国经济数据改善,且市场可能在今年余下时间持续攀升.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场成交量约为70亿股,和日均成交量70亿股一致.

在纽约证交所,上跌股和下涨股之比约为2比1;在Nasdaq市场,涨跌股之比约为7比5.(完)