美国对原产自七个国家的冷轧板产品作出倾销初裁

路透华盛顿3月2日 - 美国商务部的调查发现，多家企业输美的冷轧板产品违反了反倾销法，初步裁定七个国家的产品以人为的低价扭曲市场。

美国商务部下属国际贸易局周二发布的一份情况说明书称，数家美国钢铁企业要求对原产于巴西、中国、印度、日本、韩国、俄罗斯和英国的部分钢铁产品进行调查。

商务部在初裁中表示，多家外国钢铁公司并未回应提供信息的要求。

不过商务部初步确定了倾销幅度，其中巴西为38.93%，中国为265.79%，印度为6.78%，日本和韩国分别为71.35%和4.53%，俄罗斯和英国则分别为14.76%和28.03%。

情况说明书称，要求进行调查的美国钢铁企业包括AK Steel Corp [AKST.UL]、Nucor Corp (NUE.N)、Steel Dynamics Inc (STLD.O)、美国钢铁公司(X.N)和安赛乐米塔尔 (ISPA.AS)的子公司ArcelorMittal USA。

商务部表示，在发布初裁后，将要求美国海关和边境保护局“根据初裁的倾销幅度收取保证金。”(完)