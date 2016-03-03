美国对原产自七个国家的冷轧板产品作出倾销初裁

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透华盛顿3月2日 - 美国商务部的调查发现，多家企业输美的冷轧板产品违反了反倾销法，初步裁定七个国家的产品以人为的低价扭曲市场。
美国商务部下属国际贸易局周二发布的一份情况说明书称，数家美国钢铁企业要求对原产于巴西、中国、印度、日本、韩国、俄罗斯和英国的部分钢铁产品进行调查。
商务部在初裁中表示，多家外国钢铁公司并未回应提供信息的要求。
不过商务部初步确定了倾销幅度，其中巴西为38.93%，中国为265.79%，印度为6.78%，日本和韩国分别为71.35%和4.53%，俄罗斯和英国则分别为14.76%和28.03%。
情况说明书称，要求进行调查的美国钢铁企业包括AK Steel Corp [AKST.UL]、Nucor Corp (NUE.N)、Steel Dynamics Inc (STLD.O)、美国钢铁公司(X.N)和安赛乐米塔尔 (ISPA.AS)的子公司ArcelorMittal USA。
商务部表示，在发布初裁后，将要求美国海关和边境保护局“根据初裁的倾销幅度收取保证金。”(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
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