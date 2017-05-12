美国初判进口钢线材可能损害国内生产商 调查继续进行

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透华盛顿5月11日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周四称，初步判定从10个国家进口的碳钢及合金钢线材损害美国生产商。
因此美国商务部将继续4月发起的调查，来自白俄罗斯、意大利、韩国、俄罗斯、南非、西班牙、土耳其、乌克兰、阿联酋和英国的产品是否为倾销。该部还将检查意大利和土耳其的产品是否存在补贴。
线材为热轧钢中间产品，有广泛应用。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。