美国初判进口钢线材可能损害国内生产商 调查继续进行

路透华盛顿5月11日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周四称，初步判定从10个国家进口的碳钢及合金钢线材损害美国生产商。

因此美国商务部将继续4月发起的调查，来自白俄罗斯、意大利、韩国、俄罗斯、南非、西班牙、土耳其、乌克兰、阿联酋和英国的产品是否为倾销。该部还将检查意大利和土耳其的产品是否存在补贴。