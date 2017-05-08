美国国际贸易委员会判定进口的碳及合金钢板损害国内厂商

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透华盛顿5月5日 - 美国贸易官员周五称，反倾销反补贴调查发现，来自八个地区的碳及合金定尺钢板损害了美国生产商，考虑对进口产品征收五年的关税。
美国国际贸易委员会(ITC)在网站上公布声明称，判定适用于来自奥地利、比利时、法国、德国、意大利、日本、韩国和台湾的定尺钢板。
美国商务部3月曾表示，征收的关税将介于3.62-148%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 高琦)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。