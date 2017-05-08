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国际财经 | 2017年 5月 8日 星期一 11:09 BJT

美国国际贸易委员会判定进口的碳及合金钢板损害国内厂商

路透华盛顿5月5日 - 美国贸易官员周五称，反倾销反补贴调查发现，来自八个地区的碳及合金定尺钢板损害了美国生产商，考虑对进口产品征收五年的关税。

美国国际贸易委员会(ITC)在网站上公布声明称，判定适用于来自奥地利、比利时、法国、德国、意大利、日本、韩国和台湾的定尺钢板。

美国商务部3月曾表示，征收的关税将介于3.62-148%。(完)

(编译 王丽鑫；审校 高琦)

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