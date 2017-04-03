德国呼吁欧盟向WTO提出申诉 抗议美国钢板征税争议

路透柏林3月31日 - 德国周五呼吁欧盟考虑，就美国计划对自五个欧盟成员国进口的钢板征税一事，向世界贸易组织(WTO)提出申诉。

美国总统特朗普周五签署行政令，旨在识别造成美国大规模贸易逆差的舞弊行为。特朗普将于4月6-7日与中国国家主席习近平在佛罗里达州会晤，备受争议的贸易议题可能将是谈话重点。

美国商务部长罗斯周四表示，商务部终裁认定七家外国厂商在美国市场倾销碳钢与合金钢定尺板(简称CTL板)，准许对其征收3.62-148%不等的关税。

罗斯称，针对以低于合理价格倾销或出售产品的决定适用于自奥地利、比利时、法国、德国、意大利、日本、韩国和台湾进口的CTL板。

德国外交部长兼副总理加布利尔(Sigmar Gabriel)称，美国政府似乎准备让美国企业享有胜过欧洲生产商的“不公平的竞争优势”，即便这违反国际贸易法。

“这让欧洲人无法接受。欧盟现在必须审视是否在WTO提出申诉。我强烈支持这么做。”加布利尔称。

“WTO的规定是国际贸易次序的支柱。故意违规是危险的行为。”他说。“这是美国首次涉入此类不符合WTO规定的扭曲贸易之行为。”

欧盟执委会的发言人称，欧盟对美国实施反倾销举措感到遗憾，并称关税被“人为地推高”。

该发言人表示，“我们的看法，特别是对美国人为推高反倾销关税的举措的关切未得到预期中的关注。”

在许多案例中，最终的关税要高于11月的初步裁定。欧盟发言人表示，“我们将研究美国所做的决定并考虑采取适当的措施。”

加布利尔称德国不得不因应美国的立场，并对那些削弱德国钢铁工业国际竞争力的“会计把戏”发起反击。

加布利尔警告称，“若美国不公平竞争的诉求得逞，其他行业也将面临同样的威胁。”

德国经济部长吉普理斯表示，德国将与欧盟执委会继续敦促华盛顿遵守WTO规则。(完)