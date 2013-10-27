美股一周展望：关注苹果、Facebook和美联储

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
记者 Julia Edwards 编译 艾茂林
路透纽约10月25日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周会议不似9月会议引得许多人关注，但其上月决定按兵不动，为苹果和Facebook股价进一步上涨提供助力。这两家公司定于下周公布业绩。
Facebook股价仅略脱离历史高位，而随着投资者将资金重投股市，苹果扳回一些今年稍早的跌幅，推动标普指数频创纪录高位，部分人认为这可能并非因受到企业财报支撑。
Facebook(FB.O)和苹果(AAPL.O)等企业财报将获密切关注，投资者认为，以这些企业当前的股价来看，允许(财报表现)犯错的余地很小。
迄今已有近一半的标准普尔500指数成分股公布了第三季业绩，其中69%优于汤森路透I/B/E/S预估。科技板块一马当先，有84%的财报胜过预期。最新发布乐观财报的两家企业是亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)和微软(MSFT.O)，标普指数在二者带动下周五收创历史新高1,759.79点。
像Facebook这样市盈率(本益比)已经很高的公司，财报必须得优于预估，才能让投资者继续买进。
“允许犯错的余地不大，特别是那些背后有强大动能的公司，必须得一举击败预估才行，”Synovus TrustCompany副总裁暨高级资产组合经理Daniel Morgan说道。他重点关注科技股。
这就涉及到美联储了。因预期美联储会9月会议将开始缩减每月购债规模，一些风险较高的公司和高派息公司的股价在夏末回调。
但美联储没有这么做--自那以后股价便扶摇直上，美国政府部门关门那16天除外。
美联储将在周二和周三召开10月会议，但企业财报将盖过这次会议的影响，因外界料其维持当前政策不变，部分是因政府部分停摆对经济产生冲击。
“目前为止，财报季的表现颇为均衡，好的居多，”富国私人银行股票策略和研究主管PaulMangus说。“如果这种趋势延续至下周，而我们又不会预期美联储有什么(意外)举动，则会在当前水平上继续支撑市场。”
Mangus指出，市场对于第三季财报的预期较低，因此优于预期的财报算不上是特别强劲的征兆。很多公司的营收实际上并未增长，但也实现了盈利，目前有46%财报的营收都低于预估。
过去一周，道指升1.1%，标普500指数上涨0.9%，Nasdaq指数升0.7%。
**科技板块是下一个热点**
约有24%的标普500指数成分股将在下周公布第三季财报，其中包括通用汽车(GM.N)和Visa(V.N)等重量级公司。
但苹果和Facebook可能将搏得最多关注，二者财报分别于周一和周三出炉。
“他们是人们爱关注的大牌公司，有助于建立起对市场的感觉，”Synovus Trust的Morgan说。
他表示要看看苹果是否已经扭转第二季iPad销售的不利趋势。但他指出苹果的市盈率较低，以未来获利预估计算的市盈率为12.25倍，低于Facebook的55.45倍。
目前而言，市场是乐观的，尤其是对Facebook。市场押注下周其发布财报之前，股价上涨的可能性大于下跌。
“这和我们通常在股市上见到的状况相反，因为多数投资者都作多股票，因此他们往往更担心的是股价下跌风险，”StutlandVolatility Group的Matt Franz说道。
**能源板块紧随其后**
标普500指数能源板块的表现仅次于科技股，迄今已发布的能源股财报有73%胜于分析师的获利预估。下周该板块仍是焦点，艾克森(Exxon)(XOM.N)、雪佛龙(Chevron)(CVX.N)和Valero (VLO.N)的业绩将登场。
能源股是和经济增长步伐密切相关的景气循环类股，“优于预估的获利，特别是财测...表示未来经济状况会比较好，”StifelNicolaus Capital Markets执行董事Tom Schrader说。
如果说9月非农就业报告带给我们什么启示，那就是大致符合预期的经济数据，即便是疲弱数据，也将令投资者更相信美联储会把经济刺激措施维持在当前规模。
ADP的民间就业报告将在周三公布，料显示10月民间部门非农就业岗位增加。和劳工部10月就业报告不同，ADP报告未纳入考虑政府部分停摆期间暂时流失的公共部门岗位，所以或许不能更清晰地体现失业率的情况。
周二将出炉的美国经济谘商会指数将考量政府停摆的影响，并显示这对美国消费习惯造成了多大冲击。(完)
(译文审校 王冠中)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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