美股上涨提振亚洲股市 美债收益率下跌打压美元

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透东京5月30日 - 亚洲股市周五微涨，搭上美国股市又创收盘高位的顺风车。而美国公债收益率(殖利率)大跌，打压美元。
标普500指数.SPX在过去四个交易日中三次创下纪录收盘高位，投资者未受三年来美国经济首次季度萎缩的影响，而关注于就业市场走强的利好迹象。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.1%，周线有望录得温和涨幅，同时过去七个交易日来第六次触及一年高位。
日本股市日经指数.N225在震荡交投中下跌0.2%，连涨六日创12月以来最长涨势后，投资人了结获利。日股仍有望录得小幅周度涨幅，受CPI数据强劲支撑。
日本政府数据周五显示，4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期跳增3.2%，创1991年2月以来最大增幅，因日本上调消费税拉动物价全线上涨。
“数据暗示我们可以预期租金将上扬，而企业营收将会增加，这将带动资本支出升高，”SMBC Friend证券资深策略师Shigemitsu Tsuruta表示。“这样的预期正激励人气，我们乐观看待下半年日本股市。”
但日本经济情景并非一片坦途，数据显示日本4月所有家庭支出降幅为三年来最大，4月工业生产降幅大于预期。
昨晚公布的数据显示，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率下修至逊于预期的萎缩1%，但并不足以让第二季经济复苏的美梦破灭。同时，一周初请失业金报告突显出就业市场正在走强。
指标10年期美国公债收益率最新报2.466%，前一日美国市场收盘为2.447%。不过当前水准并未远离本周触及的去年6月以来低点，因市场相信美联储不会很快开始加息。
“美国、欧洲和日本的10年期公债收益率接近周期低点，因越来越多证据表明，央行愿意在较长时间内维持低利率，其中最主要的证据是，美联储官员偏于宽松的讲话以及欧洲央行下周放宽政策的市场揣测，”巴克莱分析师在客户报告中写道。
本月稍早路透报导，欧洲央行正在为6月5日会议准备一系列政策选项，其中包括削减所有三大指标利率。
欧元兑美元持稳，报1.3603美元，但距周四所及三个月低点1.3586仍不远。
美元指数.DXY小跌约0.1%，至80.456。
日圆兑美元小幅走高，美元兑日圆跌约0.2%，报101.55日圆。
大宗商品市场方面，现货金连跌三日后周五盘中持稳，报每盎司1,255.66美元，但在美国经济改善的大环境下，金价本周仍可能创两个月来最大单周跌幅。
伦敦期铜CMCU3日内持稳，报每吨6,881.50美元，在中国需求旺季的支撑下，本月可望录得今年迄今单月最大涨幅。
美国原油CLc1下跌0.2%，报每桶103.41美元，但总体朝着三个月来首度月线上涨迈进，乌克兰和利比亚地缘政治局势支撑指标原油合约。(完)
(编译/审校 李春喜/石冠兰/郑茵/张若琪/艾茂林/蔡美珍/王翔琼/王兴亚)
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