美股小幅收高 受服务业数据强劲带动

美国第一季GDP增长环比年率或仅为0.2%--亚特兰大联储
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。
* 美国4月服务业增长，增速为八个月来最快
* 摩根大通发出交易业务营收警告后，领跌银行股
* 苹果收在600美元以上
* 道指升0.1%，标准普尔500指数涨0.2%，Nasdaq指数升0.3%
路透纽约5月5日 - 美国股市周一小幅收高，因数据显示美国服务业活动强劲，且苹果自2012年来首次收在600美元以上。
不过，美股升幅受限，因担忧乌克兰和亲俄的分离主义者的暴力冲突升级。乌克兰军队在反叛者驻守的Slaviansk郊外被分离主义者伏击，爆发激烈枪战，周日乌克兰亲俄武装分子袭击敖德萨(Odessa)的一个警局。
美国供应管理协会(ISM)周一公布，4月服务业活动成长加速，增速为八个月来最快。ISM公布，4月非制造业指数上升至55.2，高于预估的54.1，3月为53.1。数据进一步显示经济活动在冬季放缓后重拾动能。
“早盘的紧张情绪有所缓解，ISM服务业数据显示服务业活动增长强劲，显然吸引了一些买家回场，”Schaeffer'sInvestment Research高级技术策略师Ryan Detrick说。
苹果(AAPL.O)劲升1.4%，收报600.96美元，领涨标普500指数和Nasdaq指数。苹果在尾盘急升至600美元以上，且收在这关键水平的上方，为2012年10月26日来首次。
道琼工业指数.DJI收高17.66点，或0.11%，至16,530.55点；标准普尔500指数.SPX收涨3.52点，或0.19%，至1,884.66点；Nasdaq指数.IXIC收升14.16点，或0.34%，至4,138.06点。
下跌个股方面，摩根大通(JPM.N)大跌2.4%，报54.22美元，对标普500指数的拖累最大。美国以资产计最大的银行摩根大通周五表示，预计第二季债券和股票交易业务营收料较上年同期下滑约20%。标普金融指数.SPSY跌0.4%。
房利美和房贷美上涨，之前维权投资者William Ackman在Sohn InvestmentConference上建议买入这两只股票。房利美FNMA.OB扬升3%，报4.10美元，房贷美FMCC.OB劲涨6.3%，报4.23美元。
辉瑞公布的首季营收远低于华尔街的预估，因非专利药销售下滑。辉瑞(PFE.N)股价急跌2.6%，报29.96美元。
(编译 利棣儿；审校 母红)
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