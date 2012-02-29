美国股市收低 结束四天连涨

* 美联储主席伯南克的言论令一些投资者失望

* 美国股市2月录得涨幅

* 2月成交量较上年同期下降12%

* 道指跌0.4%,标普500指数收低0.5%,Nasdaq指数下跌0.7%

路透纽约2月29日电---美国股市周三收低,结束四天连涨势态.美联储主席伯南克未明确暗示美联储会推出更多刺激举措,令投资人失望.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席伯南克的讲话推动美元指数.DXY升0.7%,拖累材料股下跌.现货金尾盘下挫5%.标普500材料类指数.GSPM下滑1.7%,成为其中跌幅最大的板块.

伯南克对美国经济的温和看法,给认为近期良好的迹象预示经济复苏增强的观点浇了冷水.但伯南克没有暗示将进一步买入资产.FED-CMN

"人们仅认为伯南克的言论比以前略为强硬,我要强调'略为'这词,"RBC Capital Markets驻纽约销售交易主管及董事总经理Michael Marrale说.

今日股市小跌暗示了投资人倾向对股市的五个月升势作部份获利了结,该轮升势带动标普500指数自12月底迄今累计上涨8.6%.

2月股市稳健上涨,和1月表现一样.

暗示美国经济进一步改善的报告限制了股市今日跌幅.Nasdaq指数短暂升穿3,000点,为2000年12月中来首见.

Nasdaq指数创下股市的最新里程碑.昨日道指收於13,000点上方,为2008年2月来首见.分析师说,交易商可能在股市创新高後已进行一些获利了结.

科技股带动跌势,费城半导体类股指数.SOX跌1.6%.

道琼工业指数.DJI收低53.05点,或0.41%,至12,952.07点;标准普尔500指数.SPX收跌6.50点,或0.47%,至1,365.68点.Nasdaq指数.IXIC收低19.87点,或0.67%,至2,966.89点.

本月道指上涨2.5%,标普500指数攀升4.1%,Nasdaq指数跳升5.4%.

分析师警告称,今年股市上涨但成交量清淡,并指出若触及新高,则有可能引发技术性卖盘.

2月的纽约证交所(NYSE)、美国证交所和Nasdaq市场日均成交量为68.7亿股,去年2月日均量为78.1亿股.

不过周三成交量与近期趋势并不相符.根据初步数据,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量为82.1亿股,为12月16日迄今最高水平.

美联储在褐皮书中称,美国经济在1月至2月中旬期间温和扩张,帮助限制跌幅.

其他经济数据显示,美国第四季经济成长速度略快於预期,而2月美国中西部企业活动增速也升至10个月最高.

芝加哥采购经理人指数(PMI)新订单和就业分项指数均有改善,增强了有关美国关键的经济行业持续复苏的观点.

美国供应管理协会(ISM)将在周四公布制造业指数.

领跌的个股方面,Lufkin IndustriesLUFK.O下挫2.3%,报79.64美元,此前该公司称将以1.27亿美元现金收购Zenith Oilfield Technology.

在纽约证交所,下跌股和上涨股之比约为2比1;在Nasdaq市场,涨跌股之比约为1比3.(完)