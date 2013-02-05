美国股市昨日大跌后反弹 企业业绩提振

* 周一大跌后反弹

* 戴尔将以244亿美元被私有化,股价大涨

* Archer Daniels、雅诗兰黛公布业绩后上扬

* 道指升0.7%,标普500指数升1%,Nasdaq指数收高1.3%

路透纽约2月5日 - 美国股市周二上扬,因企业业绩强于预期,且投资人在昨日市场录得11月来最大跌幅后低吸.

全球第三大电脑生产商戴尔DELL.O同意以244亿美元被私有化,为2008-09年金融危机以来最大规模杠杆收购交易,该股大涨1.1%,报13.42美元.

标普10大类股全线收高,标普500指数和Nasdaq指数升超过1%.

周一美股大跌,标普500指数录得11月中以来最大百分比跌幅.今年迄今,该指数仍升6%,较2007年10月所创的历史收盘高位1,565.15点仅差不到4%.

分析师表示,企业第四季业绩表现是提振股市的因素之一.周二,Archer Daniels Midland(ADM.N)公布的营收和调整后第四季盈利优于预期,受全球对油籽需求强劲带动.该股收高3.3%,报29.38美元.

"尽管惊喜不是很大,但整体业绩表现肯定好于预期."Cozad AssetManagement投资组合经理人Bryant Evans表示.

道琼工业指数.DJI收高99.22点,或0.71%,至13,979.30点;标准普尔500指数.SPX收高15.58点,或1.04%,至1,511.29点.Nasdaq指数.IXIC收高40.41点,或1.29%,至3,171.58点.

今年年初,在美国国会终于在最后一刻达成协议避免美国跌落"财政悬崖"后,美股冲高,但有关削减支出的问题犹存.

周二,美国总统奥巴马敦促国会通过小规模减支和税改方案.尽管共和党领导人很快提出了异议,但投资人仍指望能达成协议.

雅诗兰黛(EL.N)公布季度获利增加,并上调全年盈利预估,该股大涨6%,报64.71美元.

根据汤森路透的数据,在已公布业绩的逾一半标普500指数成份股企业中,69%的获利优于分析师的预期,高出1994年以来的均值62%和过去四季的均值65%.

根据上述数据,标普500指数成份股企业的第四季获利预计攀升4.5%,高出本业绩期开始之初攀升1.9%的估值.

下跌个股中,评等机构标准普尔母公司麦格希集团(McGraw-Hill)MHP.N急挫10.7%,报44.92美元,此前美国司法部提起民事诉讼,指控标普夸大抵押贷款支持证券评等,低估风险,以图从投资银行手中获得更多业务,司法部寻求标普赔偿50亿美元.

周一,麦格希已经录得1987年市场崩盘以来最大单日跌幅.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场的总成交量约67亿股,高于去年64.5亿股的日成交均值.

纽约证交所上涨股与下跌股家数之比为接近11:4,Nasdaq市场也为约3:1.

(编译 李军; 审校 母红)

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