美股道指和标普500指数再创收盘纪录

路透纽约6月2日 - 美国股市道指和标普500指数周一再创纪录收盘高位，因倍受关注的美国制造业指数被更正，显示制造业活动加速扩张，而非最初公布的增速放缓。

工业股和材料股升幅居前，科技股收低，受苹果和谷歌等科技巨擘拖累。

美国供应管理协会(ISM)最初公布，美国5月制造业增速放缓，但在几个小时后，ISM作出更正，表示制造业活动加速扩张。美股在ISM公布第一份制造业报告公布后下跌，标普500指数的10个板块一度全数下跌。

“市场最近较关注疲弱的经济消息和债市，但今日这种情况发生了逆转，ISM对制造业数据进行了更正。数据改善，令债市遭抛售，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。

“鉴于股价目前已充份反映企业估值，要进一步推高股市有困难。”

美国供应管理协会(ISM)表示，5月制造业指数升至55.4，略低于路透访问分析师预期的55.5，4月为54.9。ISM原先公布5月制造业指数为53.2，但因应用季节性调整有误而发布了更正。

道琼工业指数.DJI收高26.46点，或0.16%，至16,743.63点；标准普尔500指数.SPX上扬1.40点，或0.07%，至1,924.97点；Nasdaq指数.IXIC收低5.42点，或0.13%，至4,237.20点。

今日，道指连续第二日创下纪录收盘高位，标普500指数连续第三日刷新收盘纪录，但成交量仍然偏低，表明股市上涨的理由并不充分。道指和标普500指数周一还创下盘中纪录高位。

CBOE波动率指数.VIX升1.6%，但仍处于2013年3月以来的低位附近。被称为投资者“恐惧指数”的CBOE波动率指数降至如此低的水平，令包括美联储官员在内的许多人士担心，市场感到自满。

科技巨擘苹果(AAPL.O)下滑0.7%，报628.65美元，之前苹果在其全球开发商年会上发布了Mac电脑的新操作系统和移动设备。

谷歌(GOOGL.O)下跌1.3%，报564.34美元，也拖累科技股表现。

芯片制造商Broadcom CorpBRCM.O是百分比升幅最大的标普500指数成分股，跳涨9.3%，报34.84美元，之前公司表示，寻求出售或逐渐缩减直至关闭其蜂窝基带业务。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有46.8亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.5亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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