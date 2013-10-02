美股反弹 市场似乎相信美国政府关门不会持续很久

* 如果美国政府关门不是持续很久，投资人认为是买入机会

* 苹果股价跳涨，因伊坎和苹果执行长库克在周一晚餐会晤

* 道指升0.4%，标普500指数涨0.7%，Nasdaq指数升0.9%

路透纽约10月1日 - 美国股市周二上涨，因目前看似投资人相信，美国部分政府机构17年来首次关门不会持续很长时间。

因担忧美国政府可能关门令美股在过去八个交易日中有七日下跌后，美股周二反弹，因投资人认为，如果美国政府关门不是持续很长时间，股市回落是买入机会。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为60亿股，低于年内日成交均值的约63亿股。

在国会未能在午夜限期前就支出议案达成一致后，多达100万政府雇员进入无薪休假。针对总统奥巴马医保法案的政治角力是这次支出议案陷入僵局的中心。

民主党控制的参议院周二投票挫败了共和党修改紧急政府支出议案的最新一次努力，参议院否决了对支出议案提出修定，将支持政府机构运作直至11月15日的“不付带任何条件”的支出议案交回给众议院审议。

RBC Global Asset Management首席分析师Eric Lascelles称，他预期，美国政府关门一周，美国第四季GDP增幅将减少大约0.1个百分点。

道琼工业指数.DJI收高62.03点，或0.41%，至15,191.70点；标准普尔500指数.SPX收升13.45点，或0.8%，至1,695.00点。Nasdaq指数.IXIC收高46.50点，或1.23%，至3,817.98点。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，9月制造业指数为56.2，为2011年4月来最高，且高于预估的55.0。

但因美国联邦机构关门，政府周一推迟公布8月建筑支出数据。如果周五前议会还未能达成支出协议，倍受关注的非农就业报告也将被推迟发布。

民间就业服务机构ADP Employer Services在周三1215GMT将公布9月民间就业数据。周四出炉的初请失业金人数也会按原定时间公布。

“我们认为政府关门可能持续两个星期，且持续至接近10月17日。之后，整件事将白热化。就举债上限的角力和预算的争吵在某种意义上是相关的，所以它们为共和党及民主党各方提供更多压力点，”CumberlandAdvisors首席投资长David R. Kotok说。

苹果(AAPL.O)劲升2.4%，报487.96美元，此前消息称美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)和苹果执行长库克(Tim Cook)在周一晚餐会面时，伊坎”竭力顿促”苹果进行股票回购计划。

美国司法部周二向法官提出推迟审理全美航空集团(US Airways Group) LCC.N和美国航空的合并案，因美国政府关门令政府职员不能上班。全美航空集团股价上涨3.9%，报19.69美元，美国航空母公司(AMR)AMR.N劲涨8.3%，报4.45美元。

德国默克集团(Merck KGaA)公布在2015年前每年削减25亿美元运营成本及裁员8,500人的计划。公司股价扬升2.4%，报48.74美元，为标普500指数攀升带来最大的提振。

美股在之前的类似情况也没有大幅下跌，美国联邦政府在1995年12月15日至1996年1月6日关门期间，标普500指数上涨0.1%。在1995年11月13日至11月19日政府关门时，标普500指数上升1.3%。

投资人也在关注10月中即将展开的上调举债上限的争论。如果国会未能上调，美国可能出现违约。投资人认为举债上限的问题对市场影响更大。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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