美股收盘基本持稳 因标普上调美国信贷评级展望

* 标普将美国信贷评级展望从“负面”上调至“稳定”

* 在就业数据公布后，投资者斟酌美联储可能采取何种行动

* 道指回落0.1%，标普500指数持平；Nasdaq指数上扬1.3%

路透6月10日 - 美国股市周一收盘基本持稳，在前一交易日大涨后稍作喘息，标普将美国评级展望从负面上调至稳定的消息仅给市场带来短暂的提振。

苹果股价(AAPL.O)回落0.7%，至438.89美元，逆转稍早的涨势，成为对标普500和Nasdaq拖累最大的成份股。该公司的年度开发商大会在旧金山开幕。

房屋建筑商类股跌幅居前，Lennar Corp (LEN.N)领跌，急挫3.3%，报37.31美元，之前摩根大通将该股评级从“加码”调降至“中性”D.R. Horton Inc (DHI.N)劲挫2.1%，报23.06美元。

分析师称，市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否或何时缩减刺激计划规模仍持谨慎态度。上周五股市大涨，录得1月2日以来最大单日百分比涨幅，因美国就业数据部分缓解了对美联储政策前景的担忧。

“看起来，这至少遏制住了上周初和中段的市场修正行情，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示，该公司管理着约580亿美元的资产。

标普将美国评级展望从负面上调至稳定，消息对市场的提振未能持续。标普此举使其在短期内调降美国评等的可能性降至“不到三分之一”。

道琼工业指数.DJI收跌9.53点，或0.06%，至15,238.59点；标准普尔500指数.SPX收挫0.57点，或0.03%，至1,642.81点；Nasdaq指数.IXIC上扬4.55点，或0.13%，至3,473.77点。

2011年夏季，标普将美国评级从“AAA”调降至“AA+”。

尽管上周公布的美国就业报告缓解了对美联储将在近期放缓购债步伐的不安情绪，但部分投资者仍在为美联储在年底前缩减刺激计划规模做准备。

其他人预计，短期内市场涨势将持续。标普500指数年内迄今累计上扬16.3%。

道指成份股麦当劳(MCD.N)涨幅居前，之前该公司表示，5月全球开业一年以上的连锁店餐厅销售增长，该股攀升1.3%，报99.53美元。

Facebook Inc (FB.O)急升4.5%，报24.33美元，之前Stifel Nicolaus上调该股评级。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为55股，今年迄今日成交均值约为64亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为1:1.3，Nasdaq市场则为约1.8:1。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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