美股收跌 受累于美联储官员讲话和对债务上限的担忧

* 德中两国的乐观数据盖过了美联储政策不确定性的影响

* 纽约联储总裁杜德利称联储可能在年内开始缩减刺激规模

* 苹果股价跳升，因最新款iPhone手机发布是有史以来最成功的一次

* 道指收跌0.3%，标普500指数回落0.5%，Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约9月23日 - 美国股市周一连跌第三日，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话使美联储缩减刺激计划的不确定性犹在。

美国国会上调债务上限的最后期限日益临近，也增加了市场面临的压力，标普500指数过去三个交易日连跌，抹去了上周三录得的1.2%的涨幅，当日美联储决定保持刺激计划不变。

纽约联储总裁杜德利周一表示，只要经济继续改善，美联储主席贝南克6月发布的缩减购债规模的时间表“在很大程度上仍然完整”。

另外，达拉斯联储总裁费希尔警告称，保持政策不变损及联储的信誉，并指出，他在上周会议上敦促联储同僚支持将月度购债规模缩减100亿美元。

银行股带领标普500指数走低，花旗集团(C.N)急跌3.2%，报49.57美元，之前一天，金融时报报导称，花旗第三季交易收入大幅减少。标普金融分项指数.SPSY回落1.5%。摩根大通(JPM.N)劲挫2.5%，报51.46美元。

美联储上周决定保持每月850亿美元的购债规模，令很多预期联储将调整政策的投资者倍感意外。

“这使联储政策前景充满不确定性，不确定性对市场造成的拖累盖过了联储保持刺激政策不变这一事实造成的不利影响，”Wedbush Equity Management LLC的董事总经理Stephen Massocca表示。

道琼工业指数.DJI收低49.71点，或0.32%，至15,401.38点；标准普尔500指数.SPX收跌8.07点，或0.47%，至1,701.84点。Nasdaq指数.IXIC收跌9.44点，或0.25%，至3,765.288点。

标普500指数9月可能上扬4.2%，年内迄今上涨19.3%。

国会在10月1日前采取措施避免政府停运的最后期限日益临近，这也增加了市场忧虑，目前国会正就在财年结束前上调债务上限进行磋商。

“我认为投资者对华盛顿即将开始的讨论，以及由此引发的未来几周的市场波动的担忧更多一些，”RDM Financial的首席市场策略师Michael Sheldon表示。

美国上市的黑莓(BBRY.O)收涨1.1%，报8.82美元，之前一个由Fairfax Financial牵头的财团出价收购该公司，交易价值47亿美元。

苹果(AAPL.O)是市场的一大亮点，该股急升5%，报490.64美元，对标普500指数的提振最大。自上周五上市以来，苹果已售出900万台iPhone 5s和iPhone 5c。

数据显示，新订单的涌入提振欧洲和中国制造业的表现，为全球经济复苏提供了新的证据。但美国制造业活动有所减速。

受市场广泛关注的道琼工业指数.DJI周一纳入了三支新的成份股，高盛(GS.N)、Visa (V.N)和耐克(NKE.N)，它们取代了美国银行(BAC.N)、惠普(HPQ.N)和美国铝业(AA.N)。

高盛股价急挫2.7%，至165.25美元。Visa收挫1.3%，报196.24美元。耐克跌0.6%，报68.98美元。惠普小跌0.1%，报21.20美元。美铝收挫0.1%，报8.28美元。美国银行劲挫2.1%，报14.14美元。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为58亿股，低于今年迄今日成交均值约63亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为1:1.4，Nasdaq市场则为约1:1.3。(完)