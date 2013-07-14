美股一周展望：众多财报纷至沓来 市场基本面将接受考验

7月11日拍到的纽约证交所内的场景。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约7月12日 - 下周将是第二季财报公布最密集的一周，华尔街定然是几家欢乐几家愁。

过去几周市场由美国联邦储备委员会(美联储)的政策所主导，接下来投资者的关注焦点将会放在市场基本面上。如果他们觉得企业状况依然不佳，股市可能下挫。

尽管美联储主席伯南克告诉投资者未来几个月可能缩减货币刺激规模，搅得6月市场极度不安，但此后股市反弹，道琼工业指数和标准普尔500指数攀升至纪录高位。在本周稍早的一次露面中，这位主席又说，货币政策在未来一段时期可能继续保持宽松。

“伯南克吹出的泡沫已经到了要破裂的时候，”United-ICAP技术分析师Walter Zimmerman说。“虽然空方势力屡遭打击，但像获利增长不佳这样的坏消息最终将会开始产生效果。”

当然，近来对投资者频现友善笑脸的美联储也不会淡出人们视线。伯南克将于周三和周四在国会进行半年一度的货币政策证词陈述。但估计不会有什么惊人之语。

标普指数2013年上扬17.8%，多数要归功于央行的宽松政策。三大股指本周的涨幅也令人印象深刻：道琼工业指数.DJI涨2.1%，标普指数.SPX升3%，Nasdaq指数.IXIC收高3.5%。这是三大股指连续第三周上涨，且标普指数和Nasdaq指数为1月初以来最大单周涨幅。

“迄今为止，美联储一直能够防止大举抛售的发生，但最终要么是经济追上市场的脚步，要么是市场回落到和经济相一致的水准，”Scott Armiger说，他是Christiana Trust的投资组合经理，帮助管理的资产规模达56亿美元。

**更加关注获利情况**

分析师正将目光聚焦到业绩方面，相信美联储提振股市的能力正在减弱。这种局面也许不利于股市延续涨势。

根据汤森路透数据，预计第二季企业获利增长2.8%，远低于1月1日时分析师预期的8.4%成长率。目前预计的营收增长率为1.5%。

抱有正面获利预期的企业与下调财测的企业数量之比为1:6.5，为2001年第一季以来最差的情况。

全球最大的快递公司--联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)周五股价暴跌，此前该公司给出疲弱的盈利展望，称经济形势是原因之一。

企业如能超越下修之后的获利预估，会显得表现不错，但目前市场正徘徊在纪录高点附近，进一步展开升势需要新的刺激因素，这时出现疲弱迹象将会让市场很受伤。

**难寻风险/回报较优的类股**

“第二季的情况并非特别强劲，看起来预估仍过高，”巴克莱资本驻纽约的股票研究主管Barry Knapp说。

“我们真的不认为有哪类股票有正面的风险/回报，只看得到哪些类股更有可能表现逊于预期。”

下周将有约70家标准普尔500指数成份股公布业绩。如果业绩显示这些企业获利在全球主要央行的干预下仍然疲弱，股市可能暴跌。

这些企业中，有通用电气(GE.N)、Verizon(VZ.N)、强生(JNJ.N)和UnitedHealth(UNH.N)这些大牌公司，也有微软(MSFT.O)、英特尔(INTC.O)、谷歌(GOOG.O)和IBM(IBM.N)等科技巨擘。

金融企业可能关注度最高，投资者密切注视美国银行(BAC.N)、花旗(C.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)等企业的财报。预计金融类股第二季获利增长19.6%，是迄今为止标普指数成份股中最高的一类股票。

“由于对这类股的增长期望最高，因此它们能否达成预期对市场尤为重要，”标准普尔股票研究服务部门首席投资策略师Sam Stovall说。“这些财报将是关键所在。”

较早公布的金融企业业绩良莠不齐。富国银行(WFC.N)和摩根大通(JPM.N)获利优于预期，但摩根大通表示，该行可能不得不加快削减成本，因市场环境艰难。

经济报告方面，周一将要公布6月零售销售，随后两天将公布消费者物价指数(CPI)和房屋开工，两者均为6月数据。7月费城联邦储备银行制造业指数将于周四公布。(完)

(编译 郑茵 审校 蔡美珍)

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