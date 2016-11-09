即时观点：美国股指期货急跌 受美国初步计票结果影响

11月9日，澳洲悉尼，悉尼大学的学生观看美国总统大选实况，特朗普的支持者在选情有利于特朗普时欢呼雀跃。 REUTERS/Jason Reed

路透纽约11月8日 - 美国股指期货隔夜大跌，10年期美国公债期货价格上涨，美国总统选举结果陆续出炉。

初步计票结果显示，共和党候选人特朗普周二在关键的佛罗里达、弗吉尼亚和俄亥俄州领先于希拉里。预计共和党继续控制众议院。

纽约GLOBAL MARKETS ADVISORY GROUP高级市场分析师PETER KENNY：

到现在为止，特朗普都很颠覆一般的思维。他不但在佛罗里达、弗吉尼亚和俄亥俄、北卡罗来纳州领先，在选举人团和全国选民的票数中也居于领先，引发全球金融市场为之恐慌--这和当年里根(Ronald Reagan)第一次赢得总统大位的情况很像。从局势看来，想论定高下尚言之过早，但今天市场显然是在初步试探，而且益发感到忧心。而特朗普的表现推高了这种担忧和市场的波动性。

BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT投资组合经理JACK MCINTYRE

还很难说，因为所有一级战区都还没有预测结果。

过去两天风险资产出现一波大涨，因为预期结果会比较倾向希拉里赢得激战区，但目前为止情况并非如此。只要听听电视上一些评论员的说法，目前而言，开票情况绝对比他们预期来得更接近。此外，海外市场的流动性也很低，所以一些波动也被放大。

我想市场会乐见希拉里早点确定当选，然后国会由两党分治。如果今天睡觉前还不知道谁当选，这只会增加市场风险。

瑞穗证券资深分析师HIROKO IWAKI：

股市不喜欢不确定性，短期来看，这会导致避险操作。

技术面看美股尤其糟糕，从200日移动均线反弹的势头在100和50日移动均线处遇阻。市场在亚洲时段已经跌去不少，但如果特朗普胜出，跌幅可能高达10%。

WORLD FIRST首席经济学家JEREMY COOK：

最终结果还远远没有定论，眼下各种相互冲突的报导满天飞，但来自佛罗里达和北卡罗来纳的消息，正在日益引发投资者抛售风险资产，纷纷避险。披索下跌3%，日圆上涨1.4%。对于希拉里获胜的信心减弱，照这样的情况，我们又处于一个英国退欧式的市场波动之夜。他(特朗普)能赢吗？当然有可能，而且这正是投资者正在准备应对的情况。

野村证券纽约分析师BENITO BERBER：

这确实是一个历史性时刻。我已经想不起来有如此极端的美国经济前景，这一前景对墨西哥经济有这么大的负面影响。

“你不得不回想美国占有墨西哥一半领土的时期”，来寻找这样的美国政治对墨西哥有如此潜在影响的时刻。(完)