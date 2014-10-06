美股一周展望：垃圾债券利差扩大或为股市转空前兆

2014年10月3日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

撰稿 Rodrigo Campos 编译 张明钧

路透纽约10月3日 - 乐观情绪周五回归美国股市，部分人士不禁要问，在美股连跌两周之后，最新这波抛压是否已经结束。答案的最佳线索，或许就在于低评级公司债的状况。

标准普尔500指数最近一波跌势，是六个月来的第三次让人觉得胆战心惊，忧心可能会出现显着反转走势。不过目前为止，这几次下跌都出现迅速回升。

但这次最让部分投资人担心的是，过去几个月垃圾债券表现明显落后。以史为鉴，这是股市转空的先行指标。

高收益公司债利差.MERH0A0、也就是垃圾债券与指标美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR间的利差，自6月底以来逐渐上升。利差逐渐扩大意味着其表现落后于较高评级债券。

根据美银美林数据，该利差自那时已来已经扩大超过100个基点。先前利差像这样急遽升高后，标准普尔500指数就会拉回，而高收益债券的卖压越大，股市就会越惨。

“利差正在扩大，对于股市而言绝对不是个好时候。但也不一定会很糟糕，这显示部分人士正降低风险持仓，”纽约Voya Investment Management多重资产策略及解决方案投资长Paul Zemsky表示。

他说，在高收益债券市场流动性下滑，可能加大利差的波动，但整体的讯号是市场人气明显转变。

“我的确认为利差隐含着冒险意愿、以及人们如何看待经济成长的讯息，”Zemsky表示。

高收益债券与指标美债收益率间利差从6月23日起开始扩大，当时标准普尔500指数在1,960点附近，而收益率利差在本周稍早扩大至116个基点的高峰。标准普尔500指数本周收报1,967.90点，收益率利差则是略为收窄，来到107个基点。

上一次收益率利差出现如此的大变化，是起始于2013年5月，而之后标准普尔500指数下跌了近6%。2012年初垃圾债券市场走软后，标准普尔500指数也在2012年4-6月间出现跌势，当时该指数一度下跌近10%。

不过这波走势也不一定暗示市场面临修正。正如2014年的市场模式，投资人乐于在类股间轮流操作，而不是完全撤走资金。本周小型股一度进入修正阶段，而标准普尔能源类股指数则是自2014年高点下跌13%，但是投资人大举进军医疗类股.SPXHC，该指数在上周初创下历史新高。

2011年4月，高收益率债券利差开始扩大，最终达到450个基点。然而利差波动近100个基点，股市才出现修正，不过最终下跌的幅度接近20%。

“若回头去看垃圾债券利差过去五年的图表，这波走势算不得什么。我们在过去五年看过更大幅度的波动、以及更大的抛盘，”纽约Rosenblatt Securities首席市场策略师Brian Reynolds表示。

对于当前利差急升，他说，“这的确预言了股市的走势，后续效应的确浮现，目前恐慌情绪或许已经达到高峰。”

这也就是信贷利差接下来成为关键的原因。下周公布经济数据不多。投资人尚未完全逃离债市，但已将资金四处轮动。根据理柏(Lipper)数据，10月1日止当周高收益基金资金流出达23亿美元，为8月初以来的最大规模，因投资人将资金转进较高评级的公司债券。

市场焦点可能再度转向中东冲突情势、欧洲经济持续疲软、或者是香港挑战北京权威的示威活动。

威斯康辛州Wells Fargo Funds Management首席投资策略师Brian Jacobsen表示，关键在于两周后展开的财报季。

“若财报无法证实利差所述说的空头观点，我认为我们将见到利差收窄。”(完)

(译文审校 李春喜)

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