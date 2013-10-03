美股收跌 因担忧政府长时间停摆

* 奥巴马将会晤国会领导人，政府停运进入第二天

* 黑莓股价上扬，因Cerberus可能有意竞购该公司

* 道指收跌0.4%，标普500和Nasdaq指数回落0.1%，

路透纽约10月2日 - 美国股市周三收低，美国政府部分机构连续第二日关门，美国政治争斗令投资者担忧政府可能长时间停摆。

今日公布的数据显示，9月民间就业人口增幅不及预期，加剧了市场的忧虑。投资者希望从该数据中找到更多有关经济状况的指引，因如果到周五国会仍未达成预算协议，原定当日发布的政府月度非农就业报告将延迟公布。

市场普跌，工业股.SPLRCI领跌，跌幅为0.4%。

政府停运很快将与风险更大的举债上限之争交织在一起，预计国会不久将就上调债务上限展开磋商。财政部表示，美国政府将在10月17日之前触及举债上限。

“我认为今日市场走低并非恐慌性下跌。但政府停摆的时间越长，有关10月17日触及举债上限的报导越多，投资者就会变得越来越不安，”Prudential Financial Inc的市场策略师Quincy Krosby表示。

“尽管看起来不太可能，但投资者正在考虑也许存在发生违约的可能。”

道琼工业指数.DJI收低58.56点，或0.39%，至15,133.14点；标准普尔500指数.SPX下跌1.13点，或0.07%，至1,693.87点。Nasdaq指数.IXIC收低2.96点，或0.08%，至3,815.02点。

国会领导人和总统奥巴马计划于周三2130 GMT在白宫会晤，讨论预算僵局和上调债务上限问题。

个股中，黑莓(BB.TO) (BBRY.O)逆转上月发布业绩预警后出现的跌势，因该公司可能收到第二份收购要约。该股今日收涨0.3%，至78.06美元，盘中跌至11个月低位77.28美元。

尽管近期市场回落，但在标普500指数逼近50日移动均线切入位1,679.99点时，买家进场。这条移动均线是市场的短期趋势线，且投资者通常会在该水准附近集中买入。

CBOE波动性指数.VIX攀升6.8%，报16.60。该指数在过去两周累计攀升逾25%。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为53亿股，低于年内日成交均值的约63亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股比约为13:16，Nasdaq市场则为约2:3。(完)

(编译 母红; 审校 徐文焰)

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