美股几无变动 投资者在欧洲央行政策会议前避免大举押注

* 欧洲央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位--消息

* 联邦快递在下调财测後股价下跌,令运输类股承压

* 标普500指数自6月除迄今上涨7%,因预期将有刺激措施出台

* 道指升0.1%,标普500指数跌0.1%,Nasdaq跌0.2%

路透纽约9月5日电---美国股市周三连续第二天交投清淡,收盘几无变动,投资人不愿意在欧洲央行重要会议前大规模押注,预计欧洲央行可能公布新政策,以帮助遏制欧债危机.

有媒体报导,欧洲的政策制定者可能公布一项购债计划,以降低欧元区负债沉重国家的借贷成本,该消息提振市场人气,但不足以推高股市.

美股今日开低,受累于联邦快递(FedEx)(FDX.N)的表现.该公司在周二盘後下调其季度获利预估,因全球经济疲弱.联邦快递被视为经济的寒暑表,因为它是全球第二大运输公司.该股跌2%,报85.80美元,联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)下跌2.4%,报71.94美元,道琼运输类指数.DJT下滑1.1%.

"联邦快递只是一家公司,但它发布的警告对我们正面临的全球经济放缓有指示性作用,"BNY Mellon Wealth Management首席资讯长Leo Grohowski说.

在整个交易日中,美股走势震荡,反覆在平盘上下方游走.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场合计成交量约为54.9亿股,远低於去年日均78.4亿股的水平,显示投资人态度谨慎.

欧洲央行消息人士周三对路透称,央行准备在新的购债计划中放弃优先债权人地位,这项新购债计划势必会在周四管委会会议上得到通过.

美国彭博新闻周三报导,欧洲央行总裁德拉吉的购债计划是无限量、冲销式购买公债.鉴於德国央行反对买债计划,欧洲央行对於披露购债规模一事料采取审慎态度.

德拉吉料在央行周四会议後公布更多计划详情,但一些分析师认为,欧洲央行可能选择等待德国宪法法院於9月12日就是否批准欧元区救助基金作出裁决,而後再公布任何新措施.

"尽管欧洲的一些消息说法很正面,但目前我们需要看到实际行动来落实,"Grohowski说.

道琼工业指数.DJI收升11.54点,或0.09%,至13,047.48点;标准普尔500指数.SPX收跌1.50点,或0.11%,至1,403.43点.Nasdaq指数.IXIC下滑5.79点,或0.19%,至3,069.27点.

在近几个月,股市得到提振,因预期欧洲央行将开始买入西班牙和意大利公债,以缓解这些国家在债市面临的压力,且预期美联储将采取新刺激举措支撑经济.标普500指数自6月初迄今累计上升约7%.

诺基亚NOK1V.HE(NOK.N)和微软(MSFT.O)周三发布其功能最为强大的智能手机,但新款Lumia智能手机未能令投资人印象深刻,这可能是诺基亚为赢回被苹果(AAPL.O),三星(005930.KS)和谷歌(GOOG.O)所主导的手机市场而发起的最後一次重要出击.

诺基亚在美国交易挂牌的美国存托凭证(ADR)(NOK.N)暴跌16%,报2.38美元,微软股价无甚变动.

Facebook(FB.O)股价从纪录低位反弹近5%,周二Facebook承诺不通过售股套现,支付近20亿美元的税款,并表示允许员工较预定时间提前数周售股套现,在股价不断下跌之际藉此安抚不安的投资者和员工.

纽约证交所约55%的股票收低,Nasdaq市场约53%的股票收跌.(完)