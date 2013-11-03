美股周五收涨 道指和标普500指数一周收升

* ISM制造业数据好于预期

* 雪佛龙走低，因营收疲弱

* 道指上升0.45%，标普500指数收高0.29%，Nasdaq收涨0.06%

路透纽约11月1日 -美国股市周五上涨，因意外强劲的美国制造业数据盖过了美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能较预期提早缩减刺计划的观点造成的拖累。

道指和标普500指数本周也收涨，连涨第四周。

多项数据显示，全球制造业活动扩张，中国制造商报告制造业活动增速为18个月来最快。供应管理协会(ISM)周五表示，10月美国制造业指数增至56.4，为2011年4月以来最高。

尽管数据巩固了美联储可能正考虑较部分市场人士的预期提早缩减刺激规模的观点，但也使投资者看到了制造业意外强劲增长的迹象。

数据“证实了经济可能不是有些人预期的那样低迷，或出现倒退，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示，该公司管理着580亿美元的资产。

波音(BA.N)股价上扬1.9%，报133.03美元，周四该公司表示，将在2017年前把737飞机的月产量从38架增至47架，分析师称，此举对该公司而言是个好兆头。

道琼工业指数.DJI收高69.80点，或0.45%，至15,615.55点；标准普尔500指数.SPX上涨5.10点，或0.29%，至1,761.64点；Nasdaq指数.IXIC收升2.34点，或0.06%，至3,922.04点。

本周，道指上涨0.3%，标普500指数小升0.1%，两者均连升第四周。Nasdaq指数本周下跌0.5%。

Nasdaq市场，美国太阳能板生产商First Solar Inc(FSLR.O)跳升17.6%，报59.14美元，之前该公司公布的业绩超过预期，且上调全年获利预估。

下跌股方面，雪佛龙(CVX.N)收跌1.6%，报118.01美元，之前该公司公布的第三季营收不及预期。

美国国际集团(AIG.N)重挫6.5%，报48.28美元，该公司周四报告的获利略胜预期。不过，其消费者保险产品业务业绩不及分析师预期，且该公司在最近这个季度受益于有利的税率。

最新公布的业绩喜忧参半。汤森路透数据显示，在已公布业绩的74%标普500指数成份股企业中，68.5%的获利超过华尔街预期，高于63%的长期均值。但仅有53.3%的企业营收超过预期，不及2002年以来的均值61%。

尽管三大股指今日收涨，但市场上涨股的数量不及下跌股。

纽约证交所上涨股和下跌股之比为7:8，Nasdaq市场为2:3。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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