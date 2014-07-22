美股收高 市场关注地缘政治紧张局势

路透纽约7月22日 - 美国股市周二上涨，因一些企业季报正面，且经济数据直指市场仍有上升空间，尽管标准普尔500指数盘中再度刷新纪录高位。

投资人继续密切关注海外局势不稳定的地区，加沙地带战事持续，而乌克兰紧张局势缓和的希望增强。

Verizon Communications Inc (VZ.N)公布的营收优于预期，股价上扬0.6%，报50.98美元。Chipotle Mexican Grill (CMG.N)公布盈利激增后股价暴涨11.8%，报659.77美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。

Netflix Inc (NFLX.O)周一公布的季度盈利增长逾倍，但投资人认为该公司欧洲拓展计划可能蚕食盈利，该股周二下挫4.6%，报431.09美元。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业中已有23%公布了业绩，其中66.1%盈利超过市场预期，高于63%的长期均值。超过64%的营收优于预期，也高于61%的长期均值。

“业绩期到目前盈利表现颇为强劲，比许多投资人预想的要好，包括财测方面。”Mariner Wealth Advisors投资长William Greiner表示，“有投资人担心估值过高，但股市相比债券更具吸引力。”

收盘后，全球最大的软件公司微软(MSFT.O)公布，2014会计年度第四季营收上升，优于市场预期，但获利下降7%，部份原因是合并诺基亚的手机业务。在盘后交易中，微软股价持平。

苹果(AAPL.O)也在盘后公布了会计年度第三季业绩，盈利优于预期，但营收不及预期，苹果股价盘后一度走软，之后转升，涨0.3%，报95美元。

常规交易时段，地产股表现较为强劲。地产股指数.HGX升1%，因此前数据显示6月成屋销售年率触及八个月最高。D.R. Horton Inc (DHI.N)大涨1.9%，报24.30美元，Beazer Homes (BZH.N)升2%，报19.21美元。

美国公布6月消费者物价指数(CPI)上升，但整体趋势显示通胀压力缓慢增加，这可以令美联储维持逐步减少刺激计划的政策路径。

道琼工业指数.DJI收升61.81点，或0.36%，至17,113.54点。标准普尔500指数.SPX上涨9.90点，或0.5%，至 1,983.53点；Nasdaq指数.IXIC收升31.313点，或0.71%，至4,456.016点。

标准普尔500指数盘中创下纪录新高1,986.24点，超过在7月3日创下的上次纪录。今年股市表现强劲，标普500指数在7月势将连升六个月。

在海外，亲俄叛军同意交出上周被击落客机的黑匣子，且一列运载大部份在坠机中遇难者遗体的火车到达乌克兰政府控制的地区。这次坠机造成298人死亡。

交易商也在关注中东局势，周二以色列仍在打击加沙地带的目标，称不会很快停火，美国和联合国的外交官员在加紧斡旋停火。

其他业绩消息，联合科技(UTX.N)财测强劲，但股价下跌1.9%，报110.86美元。可口可乐(KO.N)跌2.9%，报41.19美元，该公司销售不及预期。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约50.5亿股，低于55.6亿股的本月迄今日成交均值。

纽约证交所有约三分之二的股票收高，Nasdaq市场则有约65%的股票上涨。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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