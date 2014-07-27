美股一周展望：美国经济第二季即使温和反弹 亦可望支撑股市

路透纽约7月25日 - 即使下周数据显示美国经济成长温和反弹，也可能足以让股市保持在纪录高位，并让美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续缩减买债规模。

周三出炉的美国第二季国内生产总值(GDP)料将成长3.2%，第一季时为萎缩2.9%，主因严冬及与联邦可负担保健法案(Affordable

Care Act)相关的支出受到削减所致。

然近来部分房市和资本支出数据迟滞，加上第二季企业获利表现有好有坏，已引发即使温和的GDP反弹恐怕都有未达预期的可能性。

的确，周五公布的6月耐久财(耐用品)订单报告令人失望，已让摩根大通和高盛分别将第二季GDP成长率预测下修0.1个百分点至2.6%和3.0%。

尽管近来对乌克兰和中东冲突不断的担忧，令股市升势有所抑制，但却不足以吓退投资人撤出股市、转战债市或抱持现金。

“股市对这些挫折的抵抗力很强。它们对坏消息处之泰然，”纽约Citi Private Bank全球首席投资策略师Steve Weiting表示。

标准普尔500指数周五下跌0.4%，周四时收在纪录高位1,987.98点；美国10年期公债收益率US10YT=RR本周则几无变动，报2.48%。

就业情况一直在稳步改善。美国7月19日当周初请失业金人数降至2006年初以来最低；同时过去五个月来每月的就业岗位增幅均超过20万个，强劲水平为1990年代末以来首见。

虽然有更多的美国人重返工作岗位，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本月稍早在国会表示，她仍然担心薪资成长迟滞，以及在美联储2%目标以下的低通胀率。

这些担忧让外界认为美联储不急于撤除近零的利率政策。

周五时，美国短期利率期货暗示交易员认为美联储2015年6月升息的可能性为53%，2015年7升息的可能性则为75%。

“我们认为下周美联储将鲜有新的讯息，”Weiting表示。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三1600GMT宣布是否进一步缩减目前每月350亿美元的买债规模。。”(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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