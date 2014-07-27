美股一周展望：美国经济第二季即使温和反弹 亦可望支撑股市

《路透早报》--4月22日
--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透纽约7月25日 - 即使下周数据显示美国经济成长温和反弹，也可能足以让股市保持在纪录高位，并让美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续缩减买债规模。
周三出炉的美国第二季国内生产总值(GDP)料将成长3.2%，第一季时为萎缩2.9%，主因严冬及与联邦可负担保健法案(Affordable
Care Act)相关的支出受到削减所致。
然近来部分房市和资本支出数据迟滞，加上第二季企业获利表现有好有坏，已引发即使温和的GDP反弹恐怕都有未达预期的可能性。
的确，周五公布的6月耐久财(耐用品)订单报告令人失望，已让摩根大通和高盛分别将第二季GDP成长率预测下修0.1个百分点至2.6%和3.0%。
尽管近来对乌克兰和中东冲突不断的担忧，令股市升势有所抑制，但却不足以吓退投资人撤出股市、转战债市或抱持现金。
“股市对这些挫折的抵抗力很强。它们对坏消息处之泰然，”纽约Citi Private Bank全球首席投资策略师Steve Weiting表示。
标准普尔500指数周五下跌0.4%，周四时收在纪录高位1,987.98点；美国10年期公债收益率US10YT=RR本周则几无变动，报2.48%。
就业情况一直在稳步改善。美国7月19日当周初请失业金人数降至2006年初以来最低；同时过去五个月来每月的就业岗位增幅均超过20万个，强劲水平为1990年代末以来首见。
虽然有更多的美国人重返工作岗位，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本月稍早在国会表示，她仍然担心薪资成长迟滞，以及在美联储2%目标以下的低通胀率。
这些担忧让外界认为美联储不急于撤除近零的利率政策。
周五时，美国短期利率期货暗示交易员认为美联储2015年6月升息的可能性为53%，2015年7升息的可能性则为75%。
“我们认为下周美联储将鲜有新的讯息，”Weiting表示。
美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三1600GMT宣布是否进一步缩减目前每月350亿美元的买债规模。。”(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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--周五投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。大多数民调显示，中间派候选人马克龙和极右翼领袖勒庞将进入5月7日进行的第二轮投票，但保守派菲永和极左翼候选人梅朗雄的支持率也落后的不多。这导致欧元兑美元、日圆和瑞郎下跌，美债价格上涨，美股小幅收低。
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。