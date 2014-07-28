美股几收平盘 企业购并交易消息抵消楼市数据疲弱的影响

路透纽约7月28日 - 美国股市周一基本收平，因最新的企业购并交易消息，抵销疲弱的美国楼市数据以及服务业一些疲弱迹象带来的拖累。

折扣连锁店Dollar Tree Inc (DLTR.O)提出以约85亿美元收购竞争对手Family Dollar Stores Inc FDO.N。包括债务的该交易将Family Dollar的估值约为92亿美元。Family Dollar股价暴涨24.9%，报75.74美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。Dollar Tree也收高1.2%，报54.87美元。

其他购并消息中，Zillow Inc (Z.O)同意以35亿美元股票交易收购Trulia Inc TRLA.N，以合并美国两大最受欢迎的地产网站运营商。Trulia收高15.4%，报65.04美元，Zillow升0.9%，报160.32美元。

不过今日美国公布的经济数据限制了投资人的乐观情绪，今日的数据也显示经济动能正在放缓。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国6月成屋待完成销售指数较上月下降1.1%，至102.7，预估为增长0.5%。之前美国公布的6月新屋销售大跌8.1%，为约一年最大降幅。地产股指数.HGX下挫1.4%，美国最大地产商D.R. Horton Inc (DHI.N)收低0.6%，报21.48美元。

投资人焦点也转向了周二和周三的美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策会议，届时联储官员可能在政策声明有关如何及何时将最终升息上做一些微妙的调整。

“他们在声明中的言论，特别是有关经济轨迹的，将对市场至关重要。所以可能有一些投资人离场观望，等待联储的声明。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

道琼工业指数.DJI收高22.02点，或0.13%，至16,982.59点。标准普尔500指数.SPX上升0.57点，或0.03%，至 1,978.91点；Nasdaq指数.IXIC收低4.66点，或0.10%，至4,444.91点。

一些分析师表示，由于道指位于略低于17,000点水准，标普500指数也接近2,000点，市场可能在突破一些重要整数关口上有困难。

上周五上市的餐馆连锁店El Pollo Loco Holdings Inc (LOCO.O)延续升势，暴涨43.5%，报34.48美元。

美国柴油发动机制造商康明斯Inc (CMI.N)上调全年营收预估，指因北美需求改善，但投资人不以为然。该股收挫3.2%，报145.35美元。

周一金融数据公司Markit称，7月服务业采购经理人指数(PMI)初值为61.0，持平于6月水准，但高于市场预估的59.8。不过其中的新业务和就业分项指数下滑。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约54亿股，本月迄今日成交均值为55亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比为13:17，Nasdaq市场则为约10：17。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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