美股标普500指数和Nasdaq指数收高 因美联储重申不急于升息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约7月30日 - 美国股市标普500指数和Nasdaq指数周三上涨，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)在政策声明中，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。
美联储将月度资产购买规模从350亿美元削减至250亿美元，一如市场预期。
银行融股升幅居前，标普金融指数.SPSY上升0.4%，扶助支撑标普500指数。富国(WFC.N)扬升1.1%，报52.10美元。
“如市场预期，美联储缩减购债，且美国联邦公开市场委员会(FOMC)的实际观点是，即使美国通胀和就业达到美联储的目标，联储仍可维持货币政策宽松，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。
生物科技股连续第二日提振Nasdaq指数。Nasdaq生物科技指数.NBI扬升1%，之前Amgen Inc (AMGN.O)公布好于预期的获利和上调财测，令股价劲升5.4%，报130.01美元。
道琼工业指数.DJI收跌31.75点，或0.19%，至16,880.36点。标准普尔500指数.SPX小升0.12点，或0.01%，至 1,970.07点；Nasdaq指数.IXIC收高20.204点，或0.45%，至4,462.902点。
在美联储公布政策声明前，标普500指数下跌。
美国商务部在周三稍早公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。
此外，民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国7月民间就业人数增加21.8万人，低于分析师预期的增加23万人。6月增加的就业人数为28.1万人，为2012年11月以来最高。
推特(TWTR.N)也升幅居前，该股暴涨20%，至46.30美元，录得其历来最大单日升幅，上日推特公布，月度活跃用户在第二季增长24%，好于预期。
保险股下跌，之前Humana Inc (HUM.N)、WellPoint
Inc WLP.N和Aflac Inc (AFL.N)公布获利下降，尽管WellPoint的获利高于预期。
Humana劲跌5.6%，报120.34美元。WellPoint跌0.1%，报112.47美元。Aflac下滑2.8%，报61.38美元。UnitedHealth (UNH.N)挫跌1.6%，报82.95美元，对道指的拖累最大。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约62亿股，高于本月迄今日成交均值56亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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