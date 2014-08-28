美股因乌克兰忧虑而下跌 但经济数据限制跌幅

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约8月28日 - 美国股市周四小幅收低，因乌克兰和俄罗斯的紧张局势升级，促使投资者将焦点转回这一动荡地区，但一系列最新的美国经济数据扶助限制股市跌幅。
过去两周，华尔街对海外紧张局势的忧虑已基本消退，三大股指鲜见收低，且道指和标普500指数均创下纪录高位。
乌克兰安全和国防委员会表示，乌克兰边境城镇Novoazovsk和该国东南部其他地区被俄罗斯军队和亲俄叛军控制。美国指责俄罗斯军队参与乌克兰东部的战斗，且表示，正考虑作出一系列回应，包括扩大对俄的制裁行动。
尽管很少美国企业在俄罗斯和乌克兰有很大曝险，但投资者担心美国和欧洲对任何敌对行动升级可能作出的回应。
三项美国经济报告直指美国经济状况不断改善，且扶助限制美股跌幅。美国第二季经济增幅被大幅上修，且上周初请失业金人数连续第二周下降。
此外，7月美国成屋待完成销售升至11个月高位，增长幅度远超预期。费城房屋指数.HGX下滑0.4%，但远高于稍早触及的低位。
“数据提振股市，但乌克兰情势令人忧虑，我乐见今日股市至少因此小跌，”Fort Pitt Capital Group高级股市研究部分析师Kim Forrest说。
道琼工业指数.DJI收跌42.44点，或0.25%，至17,079.57点；标准普尔500指数.SPX下跌3.38点，或0.17%，至1,996.74点；Nasdaq指数.IXIC下跌11.926点，或0.26%，至4,557.695点。
在8月7日跌至近三个月低位后，标准普尔500指数在此前的14个交易日中有11日上涨，之前两天升穿二千点大关。不过，近期每日股市变动幅度不大，且成交量是年内最低的交易日之一。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.6%。如果欧洲经济成长受到俄乌冲突所拖累，将可能间接影响美国。以美元计价的俄罗斯的RTS指数.IRTS急跌3.3%，而上市交易基金Market Vectors Russia Exchange-Traded Fund (RSX.P)下挫3.1%，报24.37美元。
美国联邦调查局(FBI)表示，正对多家美国金融企业近期遭到黑客攻击的媒体报导展开调查。摩根大通(JPM.N)表示，正对该行遭受的疑似黑客攻击的事件进行调查，该行股价跌0.7%，报59.16美元。标普金融指数.SPSY跌0.4%，为标普500指数10大类中表现最差的板块。
服饰零售商Abercrombie & Fitch Co (ANF.N)下跌4.8%，报41.87美元。此前公司公布的第二季同店销售跌幅多于预期。Williams-Sonoma Inc (WSM.N)股价暴跌12%，报65.93美元，上日公布了业绩和财测。
市场成交清淡，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计约有41.6亿股易手，远低于53.4亿股的本月迄今日成交均值。
纽约证交所上涨股与下跌股家数分别为1,265和1,735股，Nasdaq市场则为905和1,761股。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。