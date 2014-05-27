美股收高 标普500指数收在纪录高位

路透纽约5月27日 - 美国股市周二收涨，标普500指数连续第二个交易日创下纪录收盘新高，受助于最新一轮企业并购活动，且对欧洲央行将减息的预期刺激投资者对股市的胃纳。

欧洲央行总裁德拉吉周一表示，央行必须“特别警惕”欧元区物价螺旋式下行的风险。他的讲话使有关央行将在下周会议上采取行动，抗击低通胀和欧元区银行惜贷问题的预期升温，德拉吉指出，购买资产仍是央行的选项之一。

美国股市已经消化了欧洲央行的相关消息。此间市场周一因假休市。

“欧洲央行可能降息，或采取某种形式的非常规举措，”Rockwell Global Capital的首席市场分析师Peter Cardillo表示，“这一点毫无疑问，我们必须追赶昨日其他市场对此作出的反应。”

今日公布的数据也支撑股市。美国4月耐久财订单意外增长，5月消费者信心增强，支持了经济成长将加速的观点。

“耐久财订单率先公布，给市场确立了非常正面的基调，尤其是在3月数据被大幅上修后，”Solaris Group的首席投资长Tim Ghriskey表示。

“这与市场近期的说法很一致，企业开始投资基础设施，无论是公共部门还是民间部门，但仅仅是企业开始支出。”

Russell 2000指数.TOY和Nasdaq综合指数.IXIC今日表现强于其他主要指数，延续上周轻松跑赢大盘的走势，暗示投资者轮动抛售小型股和成长股的行动可能结束。Russell指数上扬1.4%，连涨第四日，在过去七日中有六日收涨。

道琼工业指数.DJI收涨69.23点，或0.42%，至16,675.50点；标准普尔500指数.SPX收高11.38点，或0.6%，至1,911.91点；Nasdaq指数.IXIC上扬51.26点，或1.22%，至4,237.07点。

香肠和午餐肉生产商Hillshire Brands HSH.N大涨22.1%，报45.19美元，之前，禽肉生产商Pilgrim's Pride(PPC.O)出价64亿美元收购该公司。 Hillshire计划收购的目标Pinnacle Foods(PF.N)急挫5.4%，报31.48美元。Pilgrim's Pride上扬1.7%，报25.52美元。

辉瑞(PFE.N)股价上扬0.4%，报29.61美元，之前该公司放弃收购阿斯利康。阿斯利康(AZN.N)下跌0.3%，报72.05美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有53.8亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值58亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比为2:1，Nasdaq市场则约为3:1。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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