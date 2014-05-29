美股标普500指数再创纪录收盘新高 因预计第二季经济改善

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约5月29日 - 美股标普500指数周四在四个交易日内第三次创下纪录收位，因交易商没有理会美国第一季经济萎缩的数据，押注第二季经济将改善。
美国公布的上周初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场进一步增强，给了投资人买入美股的理由。美国商务部公布的数据显示首季美国国内生产总值(GDP)三年内首次出现萎缩，但也有经济已经反弹的迹象。
“整体GDP数据逊于预期，但主要是因库存成长放缓，这对未来经济成长，未来订单和新订单都是好兆头。”Raymond James Financial首席投资策略师Jeffrey Saut表示。
标准普尔500指数.SPX上升10.25点，或0.54%，至1,920.03点，为纪录收盘新高，且盘中创下纪录新高。
Saut表示，除非本周五出现大跌走势，否则标普500指数“可能不会重回1,890-1,900点水准下方，这是短期支撑位所在。”
花旗分析师表示，美国经济在第二季可能成长近4%，而高盛也将第二季美国经济成长预估上调至3.9%。
道琼工业指数 .DJI 收高65.56点，或0.39%，至16,698.74点；Nasdaq指数 .IXIC 收高22.87点，或0.54%，至4,247.95点。
美国10年期公债收益率今日盘中触及2.40%的去年6月来最低，因预计欧洲央行下周可能进一步放宽货币政策。低收益率可能继续带动投资人转投派息的个股。今年迄今，高收益的公用事业股.SPLRCU表现普遍优于标普500指数。
Hillshire BrandsHSH.N暴涨17.7%，报52.76美元，此前Tyson Foods(TSN.N)对前者的收购报价超过了Pilgrim's Pride(PPC.O)的报价。Tyson收高6.1%，报43.25美元，Pilgrim's Pride收低1.1%，报25.09美元。
道琼交通指数.DJT刷新纪录收盘高位，升0.4%，报8,110.35点。
苹果(AAPL.O)收高1.8%，报635.38美元，盘中创下一年半最高的636.87美元，昨日苹果宣布将以约30亿美元收购BEATS。
成交清淡，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有48.8亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值57.8亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为2:1，Nasdaq市场则为3:2。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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