美股录得6月来最大单日跌幅

8月28日 - * 标普500指数收在100日移动均线以下

* 原油跳涨，因忧虑中东原油供应

* 蒂芙尼公布业绩后股价下跌，固特异轮胎股价上扬

* 道指下跌1.1%，标普500指数下滑1.6%，Nasdaq指数大跌2.2%

路透纽约8月27日 - 美国股市周二全面下挫，录得6月来最大单日跌幅，因美国及其盟国可能对叙利亚总统阿萨德领导的军事力量实施军事打击，令地缘政治不确定性增强。

标普500指数收在100日移动均线以下，为6月24日来首次，此为短期动能疲弱的迹象。就美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始削减货币刺激政策的不确定性令股市近期下跌，今日股市仍延续颓势走低。

英国、法国、加拿大和阿拉伯联盟等国家和组织加入美国行列，敦促就叙利亚总统阿萨德所领导军事力量对平民实施化学武器袭击作出强硬回应。这令阿萨德力量遭遇国际打击的可能性上升。而俄罗斯表态支持阿萨德政府，更加剧了紧张情势。

“股市的跌势源自地区情势可能带来的影响，其实也就是源自美国对叙利亚实施军事打击的可能性，”BNY Mellon Wealth Management投资长Leo Grohowski说，因为政缘政治风险“升级”，投资组合将需要重新配置，规避诸如股票等较高风险投资。

投资人的紧张情绪也从CBOE波动率指数.VIX在过去两日跳涨逾20%中反映出来。不确定性也提振金价至15周高位。

在纽约证交所和Nasdaq市场交易的公司股票中约80%收跌，标普500指数10大板块全数收低。

金融股.SPSY和材料股跌幅居前，两者均下挫大约2.5%。两个板块均和经济增长步伐息息相关，能源股也是。不过，能源股的颓势被油价大涨2.8%所抵销。

“中东原油供应受扰的可能性不仅对商品价格提供支撑，而且能源股是表现落后的板块，它的估值具吸引力，”Grohowski说。

道琼工业指数.DJI收跌170.33点，或1.14%，至14,776.13点；标准普尔500指数.SPX下滑26.30点，或1.59%，至1,630.48点。Nasdaq指数.IXIC下跌79.05点，或2.16%，至3,578.52点。

标普500指数周二录得6月20日来最大单日跌幅。该指数在8月迄今下跌2.9%，势将录得2012年5月来最差的月度表现。

成交清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为61.8亿股，低于今年迄今日成交均值约63.1亿股。

高盛(GS.N)劲跌3%，报153.23美元，上日消息人士称高盛遭受以千万美元计的损失，因上周一电脑故障造成大量错误的期权交易。

珠宝商蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)股价下滑1%，至80.82美元，此前公司公布的第二季营收逊于预期，尽管蒂芙尼上调全年获利预估，因中国市场表现强劲。

固特异轮胎(Goodyear Tire)(GT.O)扬升2%，报19.01美元，为升幅最大的标普500指数成份股，此前公司公布详细的劳工合同。

美国监管当局要求Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)及纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)NYX.N说明上周四交易中断的事件经过，但多名知情消息人士周一指出，这两家交易所营运商对于细节未能达成共识。

Nasdaq OMX股价大跌2.3%，报29.94美元，纽约-泛欧交易所集团跌1.2%，报41.81美元。(完)