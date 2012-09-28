美股收低 但本季录得2010年来表现最好的第三季

* 本季标普500指数收高近6%

* 美国芝加哥PMI弱於预期

* 在美国上市的RIM股价受业绩带动上涨,耐克则下跌

* 道指收低0.4%,标普500指数收跌0.5%,Nasdaq指数回落0.7%

路透纽约9月28日电---美国股市周五收低,录得2010年来表现最好的第三季,全球多国央行采取行动刺激经济後,股市走势发生大逆转.但周五经济疲弱的迹象压低股市.

标普500指数过去三个月攀升5.9%,因全球多国央行推出措施增加市场的流动性,并提振所在国疲弱的经济.此举令标普500指数上扬,从年初迄次最多升17%,最近涨势将标普500指数推至五年来的最高位.

但周五,投资人较关注令人失望的经济数据,因美国中西部地区的企业活动自2009年来首次萎缩.加之其他地区制造业报告疲弱及上月耐久财订单骤降.

"事实是市场的基本面肯定不能支撑年初迄今逾17%的升幅,但所有放宽政策行动对股市带来巨大影响,"Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche说.

道琼工业指数.DJI收跌48.84点,或0.36%,至13,437.13点;标准普尔500指数.SPX收低6.48点,或0.45%,至1,440.67点.Nasdaq指数.IXIC回落20.37点,或0.65%,至3,116.23点.

第三季,道指收涨4.3%,NASDAQ指数上升6.2%.

单是9月,道指升2.6%,标普500指数上升2.4%,NASDAQ指数上扬1.6%.

形成对照的是,本周股市收低,道指收跌1.1%,标普500指数下滑1.3%,NASDAQ指数跌2%.????????????

周五盘中,美股在西班牙银行业压力测试结果公布之後摆脱低点,表现大体符合预期.一项独立审计显示,西班牙银行业需要增资593亿欧元(763亿美元),以帮助其应对严重的经济滑坡.

不过西班牙仍深陷泥潭.穆迪将在近日稍晚公布对该国债信评级的评估报告,可能也会加大其面临的挑战.周四评级机构Egan-Jones将西班牙主权债信评级进一步下调至垃圾级别,因该国银行业摇摇欲坠,而且地方政府也困难重重.

欧元周五兑美元下跌,连续第二周走低,因西班牙获得救助以提振银行业的前景仍存在不确定性.

最近西班牙和希腊国内发生反撙节措施的抗议活动,也加深了投资者的担忧,因动乱可能阻碍政治决策.

在企业获利方面,在美国上市的黑莓手机制造商--Research in Motion RIM.TORIMM.O跳涨5%至7.50美元,因该公司上日公布的财报显示亏损小於预期.

欧洲央行、美国联邦储备理事会(美联储,FED)和日本央行均做出购买公债的承诺,帮助巩固了股市和大宗商品的上涨.

但自9月上旬主要央行宣布上述政策以来,市场已经失去部分动能.标准普尔500指数过去两周下跌1.7%,今年迄今累计上涨14.6%.标普500指数本周下跌1.3%,为6月初以来最大单周跌幅.

未来数月市场仍面临一系列挑战,其中包括第三季企业财报和11月的总统大选.财报料显示企业获利自2009年以来首次下滑.

周五市场成交清淡,资金经理在本季的最後一个交易日调整仓位.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为61.5亿股,稍低於今年以来63.8亿股的日均值.

标普500指数的10个板块中,有九个板块下跌,反映出市场的防御基调,只有公用事业指数.GSPU录得涨幅,仅上涨0.5%.

标普科技股指数.GSPT跌幅有限,因埃森哲(ACN.N)大涨7.1%至70.03美元,该公司之前预计全年获利高於分析师预期,这得益於外部业务的改善.

耐克(耐吉,Nike)(NKE.N)警告中国订单增长放缓,成为最新一家因中国经济放缓影响业绩而发出预警的公司.耐克收低1.1%,报94.91美元.(完)