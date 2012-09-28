美股收低 但本季录得2010年来表现最好的第三季

美国法官初步批准大众汽车及博世公司的和解方案
路透华盛顿2月14日 - 美国一位联邦法官周二初步批准了大众汽车(Volkswagen)因尾气排放造假丑闻支付至少12.2亿美元，修理或回购已在美国销售的近8万辆3.0升柴油汽车的计划。
* 本季标普500指数收高近6%
* 美国芝加哥PMI弱於预期
* 在美国上市的RIM股价受业绩带动上涨,耐克则下跌
* 道指收低0.4%,标普500指数收跌0.5%,Nasdaq指数回落0.7%
路透纽约9月28日电---美国股市周五收低,录得2010年来表现最好的第三季,全球多国央行采取行动刺激经济後,股市走势发生大逆转.但周五经济疲弱的迹象压低股市.
标普500指数过去三个月攀升5.9%,因全球多国央行推出措施增加市场的流动性,并提振所在国疲弱的经济.此举令标普500指数上扬,从年初迄次最多升17%,最近涨势将标普500指数推至五年来的最高位.
但周五,投资人较关注令人失望的经济数据,因美国中西部地区的企业活动自2009年来首次萎缩.加之其他地区制造业报告疲弱及上月耐久财订单骤降.
"事实是市场的基本面肯定不能支撑年初迄今逾17%的升幅,但所有放宽政策行动对股市带来巨大影响,"Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche说.
道琼工业指数.DJI收跌48.84点,或0.36%,至13,437.13点;标准普尔500指数.SPX收低6.48点,或0.45%,至1,440.67点.Nasdaq指数.IXIC回落20.37点,或0.65%,至3,116.23点.
第三季,道指收涨4.3%,NASDAQ指数上升6.2%.
单是9月,道指升2.6%,标普500指数上升2.4%,NASDAQ指数上扬1.6%.
形成对照的是,本周股市收低,道指收跌1.1%,标普500指数下滑1.3%,NASDAQ指数跌2%.????????????
周五盘中,美股在西班牙银行业压力测试结果公布之後摆脱低点,表现大体符合预期.一项独立审计显示,西班牙银行业需要增资593亿欧元(763亿美元),以帮助其应对严重的经济滑坡.
不过西班牙仍深陷泥潭.穆迪将在近日稍晚公布对该国债信评级的评估报告,可能也会加大其面临的挑战.周四评级机构Egan-Jones将西班牙主权债信评级进一步下调至垃圾级别,因该国银行业摇摇欲坠,而且地方政府也困难重重.
欧元周五兑美元下跌,连续第二周走低,因西班牙获得救助以提振银行业的前景仍存在不确定性.
最近西班牙和希腊国内发生反撙节措施的抗议活动,也加深了投资者的担忧,因动乱可能阻碍政治决策.
在企业获利方面,在美国上市的黑莓手机制造商--Research in Motion RIM.TORIMM.O跳涨5%至7.50美元,因该公司上日公布的财报显示亏损小於预期.
欧洲央行、美国联邦储备理事会(美联储,FED)和日本央行均做出购买公债的承诺,帮助巩固了股市和大宗商品的上涨.
但自9月上旬主要央行宣布上述政策以来,市场已经失去部分动能.标准普尔500指数过去两周下跌1.7%,今年迄今累计上涨14.6%.标普500指数本周下跌1.3%,为6月初以来最大单周跌幅.
未来数月市场仍面临一系列挑战,其中包括第三季企业财报和11月的总统大选.财报料显示企业获利自2009年以来首次下滑.
周五市场成交清淡,资金经理在本季的最後一个交易日调整仓位.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为61.5亿股,稍低於今年以来63.8亿股的日均值.
标普500指数的10个板块中,有九个板块下跌,反映出市场的防御基调,只有公用事业指数.GSPU录得涨幅,仅上涨0.5%.
标普科技股指数.GSPT跌幅有限,因埃森哲(ACN.N)大涨7.1%至70.03美元,该公司之前预计全年获利高於分析师预期,这得益於外部业务的改善.
耐克(耐吉,Nike)(NKE.N)警告中国订单增长放缓,成为最新一家因中国经济放缓影响业绩而发出预警的公司.耐克收低1.1%,报94.91美元.(完)
--编译 利棣儿/李春喜;审校 母红
路透华盛顿2月14日 - 美国一位联邦法官周二初步批准了大众汽车(Volkswagen)因尾气排放造假丑闻支付至少12.2亿美元，修理或回购已在美国销售的近8万辆3.0升柴油汽车的计划。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。
路透纽约2月14日 - 从周二显示的监管文件看出，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在2016年第四季退出黄金类股，Paulson & Co也削减了在SPDR Gold Trust的持有份额，同期金价的季度表现也为三年半以来最弱。