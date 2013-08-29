美股因利好数据收高 但叙利亚忧虑限制涨幅

* 美国GDP及就业数据直指美国经济力道改善

* 沃达丰与Verizon就出售双方美国合资企业股权事宜展开磋商

* 房屋类股上扬，从近期跌势中反弹

* 道指升0.1%，标普500指数涨0.2%，Nasdaq指数攀升0.8%

路透纽约8月29日 - 美国股市周四小幅收升，因美国经济显现改善迹象，但围绕叙利亚可能受到军事打击的不确定性继续向股市施压。

美国电信公司Verizon就向沃达丰买入Verizon Wireless其未持有的股权进行磋商，将可能达成重大交易，推动股市走高。

美股在日内大部份时间录得稳健的升幅，但在交易日最后一小时缩减涨幅，因忧虑叙利亚局势。许多市场人士预期美国及其盟国将向叙利亚发动军事打击，因为叙利亚政府军队被指使用毒气导致叙利亚平民死亡。美国官员称对叙利亚的回应是“互不相连和有限的。”

“叙利亚将受到打击的因素已被市场消化，但市场絶对不会欢迎超过这种程度的动作，即美国一旦开战，”J.P. Morgan Funds全球市场策略师Joe Tanious说。

“它将创造许多市场没有注意到的副作用，对油价的影响是最主要的问题。”

美国原油期货本周迄今上涨2.2%，因担忧中东原油供应将受到干扰。

美股上扬，此前美国政府称第二季经济环比年率被上修为成长2.5%，优于预期。另一报告显示最新一周初请失业金人数降幅多于预期，可能是8月企业招聘活动改善的迹象。

道琼工业指数.DJI上升16.44点，或0.11%，至14,840.95点；标准普尔500指数.SPX攀升3.21点，或0.2%，至1,638.17点。Nasdaq指数.IXIC上涨26.95点，或0.75%，至3,620.30点。

标普500指数连续第三日未能收在100日移动均线上方，为短期动能可能减退的迹象。

强劲的经济数据可能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快缩减刺激计划的机率上升。经济刺激计划已推动标普500指数今年上涨超过15%。

数据“再次显示美国经济持续成长，这支撑风险资产，且预示未来经济成长前景良好，”Tanious说。

“市场因此作正面反应，显示投资人更接受美联储缩减购债的想法。”

在美国上市的沃达丰(VOD.O)暴涨8.1%，报31.80美元，为百分比升幅最大的Nasdaq 100指数.NDX成份股，此前沃达丰表示，与Verizon(VZ.N)就出售其在双方美国合资企业Verizon Wireless持有的45%股权事宜展开磋商。

消息人士表示，如果磋商成功，交易可能价值约1,300亿美元。Verizon股价急升2.7%，报47.82美元，是升幅居前的道指成份股之一。

房屋建筑类股是周四表现出色的板块之一。Lennar(LEN.N)劲涨3.2%，报32.62美元，PulteGroup(PHM.N)扬升3.1%，报15.86美元。

在美股收市后，软件公司Salesforce.com(CRM.N)上调全年营收预估，带动股价盘后飙升6.8%，报46.60美元。

Guess(GES.N)跳涨13%，报30.82美元，受助于第二季业绩优于市场预期，和其他服饰零售商营收下降的趋势南辕北辙。

Campbell Soup(CPB.N)重挫3.1%，报43.33美元，此前公司公布的营收逊于预期。

在纽约证交所交易的公司股票中约63%收高，在Nasdaq市场交易的公司股票则近70%收升。

成交清淡，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为47.4亿股，低于今年迄今日成交均值约63.1亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 徐文焰)

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