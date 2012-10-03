机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 西班牙首相拉霍伊说该国本周末不会请求援助
* 下周企业业绩期揭开帷幕
* 道指收低0.2%,标普500指数收升0.1%,Nasdaq指数上升0.2%
路透纽约10月2日电---美国股市周二收盘基本持平,盘中走势震荡,西班牙何时求助的不确定性使市场裹足不前.股市近期上扬,标普500指数升至近五年来最高,但之後扩大涨幅有困难.
忧虑下周全线展开的企业业绩期也令股市承压.
包括卡特彼勒(CAT.N)和波音(BA.N)等和经济增长步伐息息相关的企业也使道指承压.经济的主要阻力是欧洲需求下降,欧洲正陷入衰退.
西班牙首相拉霍伊称短期内不会要求欧洲援助,此前报导指西班牙或很快申请救助.周一欧洲官员表示,德国暗示西班牙在申请援助上应等一等.
"市场对西班牙消息的反应较大,因在近期大幅攀升後市场希望稍作盘整.市场对西班牙消息的反应过大,只是为卖出寻找藉口,"Wellington Shields & Co市场分析师Frank Gretz说.
标普500指数第三季上升近6%,受美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行放宽政策提振,市场人士押注这些举措将提振疲弱的经济增长.
如果西班牙请求救助,将促使欧洲央行买入该国公债,且扶助缓解美国投资人对欧债危机给美国经济造成影响的担忧.
"我们预计,在事态明朗前,股市会大幅波动,且很难守住涨幅,"Cambiar Investors LLC总裁Brian Barish说.
道琼工业指数.DJI收跌32.75点,或0.24%,至13,482.36点;标准普尔500指数.SPX收高1.26点,或0.09%,至1,445.75点.Nasdaq指数.IXIC收升6.51点,或0.21%,至3,120.04点.
Mosaic (MOS.N)公布弱於预期的业绩,加重了投资人对即将来临的第三季业绩期的担忧.Mosaic股价跌3.9%,报55.76美元.
全球最大的美国共同基金经理Vanguard Group称,旗下22只最大的指数基金将不再跟踪MSCI Inc (MSCI.N)编制的指数,以降低成本.MSCI股价暴跌26.8%,至26.21美元.
餐厅连锁店Chipotle Mexican Grill Inc (CMG.N)股价大跌4.2%,至302.96美元.对冲基金经理David Einhorn说,Chipotle Mexican Grill将面临巨大竞争,且成本会增加,他对该公司的评级为"作空".
Einhorn在一年一度的价值投资大会上讲话时强调称,他预料诸如通用汽车(GM.N)等一些个股将上涨.通用汽车升2.6%,至23.68美元.
汽车制造商公布9月销售数据,通用汽车和克莱斯勒的销售均上升,福特汽车(F.N)的销售持平.
美国最大的汽车制造商通用汽车称9月销售增长1.5%,福特汽车称9月销售和上年同期持平.克莱斯勒9月销售增长12%.福特汽车股价跌1.4%,至9.79美元.
PetSmart Inc PETM.O上扬1.5%,报68.55美元,S&P Dow Jones Indices在周一收盘後表示,10月4日收盘後,PetSmart将取代Sunoco (SUN.N)成为标普500指数成份股.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约57亿股,日成交均值为63.8亿股.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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