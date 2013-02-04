美国股市收低 标普母公司麦格希暴跌

* 工厂订单数据暗示美国经济疲弱

* CBOE波动性指数大涨,因投资人转趋谨慎

* 西班牙和意大利政治不确定性引发忧虑

* 道指跌0.9%,标普500指数跌1.2%,Nasdaq指数下挫1.5%

路透纽约2月4日 - 美国股市周一下滑,标普500指数录得11月来表现最差的一天,因市场重新忧虑欧元区危机,导致股市在近期上涨后回落.

评等机构标准普尔的母公司麦格希MHP.N暴跌13.8%,报50.30美元,为其1987年10月市场崩盘以来最大单日百分比跌幅,此前消息人士称美国司法部计划就2007年对一部分抵押贷款证券(MBS)交易的评级起诉标准普尔.

同业穆迪(MCO.N)暴跌10.7%,报49.45美元,为2011年8月来最大单日跌幅.

雪佛龙(CVX.N)和沃尔玛(WMT.N)遭遇分析师降级后对道指的拖累较大.标普10大类股全军覆没.上周五,市场大涨令标普500指数升至五年高位,道指升穿14,000点.

"市场涨势过大,势必回落.我认为投资人在寻找出货的理由,市场再度担心欧洲情势."Wedbush Morgan高级交员Michael James表示.

西班牙和意大利公债收益率上升,对欧债危机的担忧重燃.西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职,与此同时民调也显示,拉霍伊所属中右翼人民党的支持率跌至记录最低水平.

对意大利西雅那银行(Banca MPS)涉嫌诈欺的调查在这几天进入关键,治安法官正在讯问关键证人.距离意大利选举只剩三周,本案卷起了政治风暴.

美国商务部公布的数据显示12月工厂订单逊于市场预期,股市卖压加重.

道琼工业指数.DJI收跌129.71点,或0.93%,至13,880.08点;标准普尔500指数.SPX收跌17.46点,或1.15%,至1,495.71点.Nasdaq指数.IXIC收跌47.93点,或1.51%,至3,131.17点.

标普500指数周五攀升,距离1,576.09点的盘中历史高位仅差约60个点.道指升穿14,000点,为2007年10月以来最高.

标普500指数年内迄今仍上扬约5%,近半数涨幅是在美国国会议员就避免"财政悬崖"达成临时性协议后录得的.

所谓的担忧指标CBOE波动性指数VIX.VIX跳升13.7%.

雪佛龙下跌1.1%,报115.20美元,之前瑞银将该股评级调降至中性.沃尔玛(WMT.N)回落1.2%,报69.63美元,摩根大通调降该股评级和目标价.

家用产品生产商Clorox (CLX.N)上扬0.7%,报79.72美元,之前该公司公布的季度获利优于分析师预期,因严重流感季提振了消毒湿纸巾的销售.

根据汤森路透的数据,在已公布业绩的256家标普500指数成份股企业中,68.4%的获利优于分析师的预期,高出1994年以来的均值62%和过去四季的均值65%.

根据上述数据,标普500指数成份股企业的第四季获利预计攀升4.4%,高出本业绩期开始之初攀升1.9%的估值,但远低于10月1日做出的增长9.9%的预估.

减肥产品销售商Herbalife Ltd (HLF.N)收涨1.3%,美国联邦贸易委员会的调查.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场的总成交量约63亿股,低于去年64.5亿股的日成交均值.

纽约证交所下跌股与上涨股家数之比为近4:1,Nasdaq市场也为约4:1.

(编译 李军/母红; 审校 张涛)

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