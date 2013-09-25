美股标普500指数连跌第五日

* 标普500指数连跌第五日，2012年底以来首次五日连跌

* Facebook上涨，此前获券商上调评级

* 沃尔玛股价下滑，此前报道称该公司将减少订单

* 道指跌0.4%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.2%

路透纽约9月25日 - 美国股市周三下跌，标普500指数连跌第五日，为2012年底来最长跌势，因市场担忧美国政府举债即将触顶，和沃尔玛股价下跌。

投资人担心华盛顿有两个期限逼近：分歧严重的国会需要通过为联邦机构注资的行动，以及上调美国举债上限避免美国出现债务违约。

在茶党支持的共和党参议员Ted Cruz对奥巴马总统医保案进行了长达21小时的连轰，耽搁了预算草案投票后，参议院终于为向政府运作提供资金的议案扫除了第一道程序障碍。除非融资获得授权通过，否则政府可能在10月1日开始的新财政年度停运。

沃尔玛(WMT.N)股价下跌1.5%，报74.56美元，对标普500指数和道指的拖累较大。此前美国彭博新闻报导，沃尔玛削减本季和下季给供应商的订单，以消耗不断增加的库存。

“短期来看，出现一些令投资人沽出股票的理由，”Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro表示。

其中最重要的是“围绕政府停运的不确定性。”他表示。

道琼工业指数.DJI收低61.33点，或0.4%，至15,273.26点；标准普尔500指数.SPX收跌4.65点，或0.27%，至1,692.77点。Nasdaq指数.IXIC收低7.16点，或0.19%，至3,761.10点。

在上周美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定维持刺激措施不变后，投资人也面临美联储政策前景的不确定性。

“我们回到了之前的状况，经济缓慢成长、乏善可陈，成长有诸多限制：包括财政政策、货币政策、外交事务和地缘政治问题等，”HighTower’s HSW Advisors董事总经理Jordan Waxman表示。

处于困境的百货连锁店J.C. Penney Co Inc (JCP.N)重挫至13年低点9.94美元，此前高盛表示，预计该公司销售改善要比预期的更缓慢。该股暴跌15%，报10.12美元，为标普500指数跌幅最大成份股。

其他下跌股中，Carnival Corp (CCL.N)大跌5.3%，报32.70美元，昨日已经重挫7.6%。该公司警告，当季可能出现经调整后亏损，且有多家券商下调该股评级。

对第三季的盈利预估近几个月被大幅下调。根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业第三季盈利预计增长4.8%，同第二季增幅相若。

上涨个股方面，Facebook (FB.O)升2.1%，报49.46美元，在券商上调评级后逼近50美元。

今日公布的数据显示，8月美国耐久财订单几无增长，可能显示企业收紧投资支出。另一报告显示8月新屋销售增加，但因抵押贷款利率上升，销售仍接近今年最低水准。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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