美股下跌 受特朗普贸易保护主义立场和高通急跌拖累

路透纽约1月23日 - 美国股市周一收盘小跌，因美国总统特朗普就任后的最初举措，凸显其贸易保护主义立场，给投资者提供了重新考虑大选后升势的理由。

特朗普签署了最新的行政令，美国正式退出由12个国家参与的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

特朗普还誓言要与加拿大和墨西哥领导人重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)。

“投资者试图评估特朗普的贸易、经济、税收和监管举措可能带来的结果或者影响，”Global Markets Advisory Group高级市场策略师Peter Kenny称。

今日稍早，特朗普与一些美国制造商在白宫会晤，他称将减少监管和下调企业税，以提振经济。他还计划在周一与建筑和钣金工会领袖会面，周二与汽车企业高管见面。

大选后的升势令股市多次创新高，但最近升势停滞，标普500指数连续几周周线小跌，因投资者对美国在全球贸易中采取孤立主义的立场可能带来的影响感到谨慎。

“这多少算是回归均值，让我感到惊讶的是，并没有出现更大幅的回调，”Kenny称。

道琼工业指数.DJI收跌27.40点，或0.14%，至19,799.85点；标准普尔500指数.SPX收挫6.11点，或0.27%，至2,265.20点；纳斯达克指数.IXIC小跌2.391点，或0.04%，至5,552.943点。

美元兑一篮子主要货币触及七周低位的100.18，而避险黄金价格触及两个月高位。

能源股下跌1.1%，为标普11大类股中表现最差的类股，因美国活跃钻机数量强劲反弹的迹象令油价下跌。全球第二大油田服务商哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)下跌2.9%， 对能源类股造成拖累，此前公司报告最新一季亏损增加。

芯片供应商高通(QCOM.O)大跌12.7%，报54.88美元，此前苹果(AAPL.O)在上周五对该公司提起了金额达10亿美元的起诉。这是该股自2015年11月以来的最大单日跌幅，给标普和纳斯达克指数带来的拖累最大。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61.5亿股成交，持平于过去20日的平均日成交量。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.19:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.42:1。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，六只成份股触及新低；有79只纳斯达克指数成份股触及52周新高，41只触及新低。(完)