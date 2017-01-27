美股在连涨两日后稍作喘息 道指在两万点大关上续创新高

路透1月26日 - 美国股市周四收盘变动不大，因在两日大涨后，投资人稍作喘息。道琼工业指数昨日刺穿两万点大关，今日续创新高。

晶片商高通(QCOM.O)大跌5.0%，报54.05美元，对标普500指数和纳斯达克指数构成拖累，该公司公布的季度营收增长不及预期。

本周美国大选后的升势重燃，因业绩期开局强劲，且投资人对美国总统特朗普会采取有利经济成长的措施持乐观看法，这带动标普500指数录得七周内最佳两日升幅，道指也首次攻克两万点大关。

自周五上任以来，特朗普已实施多个对营商有利的决定，包括签署行政令，降低国内制造商的监管负担，并为两大输油管线的建设扫清障碍。

第四季财报季初期表现也提振人气，根据汤森路透数据，现预计标普500指数成份股企业业绩期内获利增长7%，为两年来最大增幅。

在146家已经发布业绩的标普500成份股中，近69.2%的企业业绩超过预期，1994年来的均值为63.6%。

嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门副总裁Randy Frederick表示，美股明确突破了困守了六周的区间，因此，我认为今日只不过是稍作喘息。

“如果所有的经济数据良好，如果业绩面也不错，且市场并不认为特朗普的所言所行是不利的，那么我看不到下跌的理由。”

道琼工业指数.DJI收涨32.40点，或0.16%，至20,100.91点；标准普尔500指数.SPX收低1.69点，或0.07%，至2,296.68点；纳斯达克指数.IXIC微跌1.16点，或0.02%，至5,655.18点。

微软(MSFT.O)盘后公布季度获利增加3.6%，受市场对该公司旗舰云平台Azure需求大涨带动。公布业绩后，该股盘后小涨至64.34美元。

晶片巨擘英特尔(Intel)(INTC.O)周四公布季度营收增长9.8%，好于分析师预期，受助于个人电脑(PC)市场回稳，以及对英特尔数据中心服务的需求增长。该股在盘后交易中上涨2.2%，报38.38美元。

谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)周四公布的第四季获利不及预期，该公司股价在盘后交易中下跌逾2.7%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，高于过去20日的平均日成交量65.1亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.09:1；纳斯达克市场为1.58:1。

标普500指数成份股有64只触及52周新高，两只成份股触及新低；有150只纳斯达克指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)