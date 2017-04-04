美股收低 因汽车销售疲弱及对特朗普政府兑现政策承诺有疑虑

路透4月3日 - 美国股市周一微幅收低，因3月汽车销售数据令人失望，投资者质疑特朗普政府是否能兑现对企业有利的经济刺激政策承诺。

特朗普减税、放松监管和大举投资基建的承诺带动股市屡创新高，投资人曾希望他的政策能提振经济。

通用汽车对标普500指数的拖累较大，此前汽车生产商3月销售数据不及市场预期，这是美国长期畅旺的汽车销售周期可能失去动能的初步迹象。

“令人失望的汽车销售是投资人关注的消息，是有影响的消息，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示。

三大股指跌幅已有缩减。早盘在多个美国州府控告特朗普政府非法搁置节能标准实施后，美股大跌。

而仅仅两周前，国会共和党撤回了医保改革议案，因缺乏支持。

也在周一，民主党获得足够支持，阻止了对特朗普最高法院大法官提名人的确认投票。

Commonwealth Financial投资长Brad McMillan称，尽管投资人仍希望特朗普能实施部分改革计划，但他们“越来越紧张，并开始对预期能看到的好处打了一些折扣。”

俄罗斯圣彼得堡地铁隧道周一发生爆炸，造成至少10人死亡的消息也令市场紧张，俄罗斯当局认为这可能是恐怖袭击。

美国总统特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，看来是要在本周他同中国国家主席习近平首次会晤前向中国施压。

道琼工业指数.DJI收低13.01点，或0.06%，至20,650.21点；标准普尔500指数.SPX下跌3.88点，或0.16%，至2,358.84点；纳斯达克指数.IXIC下滑17.056点，或0.29%，至5,894.682点。

标普11大类股中有八类收低，非必需消费品类股收低0.5%，其中领跌的为汽车股。

通用汽车(GM.N)收挫3.4%，汽车部件零售商O'ReillyAutomotive Inc重挫4%，菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)收低4.8%，福特(F.N)跌1.7%。

防御性的电信股和地产股上涨。

标普500指数基于未来12个月盈利预期的市盈率为约18倍，高于15的长期均值。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约68亿股成交，同过去20日的平均日成交量相若。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.32:1；纳斯达克市场为2.56:1。

标普500指数成份股有18只触及52周新高，六只成份股触及新低；有80只纳斯达克指数成份股触及52周新高，33只触及新低。(完)