业绩提振美股纳斯达克指数创新高 Alphabet和亚马逊盘后季报后大涨

路透纽约4月27日 - 美国股市纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和Intuit在业绩推动下上涨，标普500指数和道琼工业指数基本持平。

多家科技巨头盘后发布业绩，亚马逊和谷歌母公司Alphabet业绩亮丽，股价盘后大涨，但英特尔和微软业绩不及预期，拖累股价下挫。

业绩重新成为关注焦点，此前一日特朗普政府发布了税改计划要点，却没有就如何为税改买单提供细节，市场对国会中对赤字持鹰派观点的议员是否会支持这个议案产生质疑。

康卡斯特(CMCSA.O)升2.1%，报39.59美元，盘中触及40.62美元的纪录高位，因订户强劲增长，利润超过预期。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期标普500指数成份股企业第一季总体盈利将增长12.4%，为2011年来最大增幅。

“大部分人预计获利会加速增长，事实确实如此，尽管存在经济和地缘政治噪音，市场最终还是对业绩改善做出反应，”State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone称。

他称，股价里面消化了对特朗普政府税改和其它政策押注的溢价，所以“当质疑这些政策时，市场会出现横盘”。

如果特朗普政府提出的下调对企业和海外利润回归国内的税率计划得以通过，美国企业将从中受益，但经济效益和议案通过时间仍是问题。

道琼工业指数.DJI升6.24点，或0.03%，至20,981.33点；标准普尔500指数.SPX涨1.32点，或0.06%，至2,388.77点；纳斯达克指数.IXIC上扬23.71点，或0.39%，至6,048.94点。

微软(MSFT.O)盘后股价大跌3%，之前该公司公布会计年度第三季度营收略逊分析师预期，因对其云计算业务的强劲需求，不足以抵消个人电脑业务增长疲弱带来的拖累。

晶片巨擘英特尔(INTC.O)公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。公布业绩后，英特尔股价盘后重挫3.4%，报36.15美元。

谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)公布好于预期的季度业绩后，股价在盘后交易中上扬4.2%。

亚马逊(AMZN.O)盘后先抑后升，劲扬4.6%，之前公司公布的第一季营收和净利均超过分析师预估，受线上零售销售及其云业务持续成长带动。

Intuit(INTU.O)急升8.5%，报125.63美元，此前公司报告了消费者报税季业绩，重申了季度和全年业绩预估。

PayPal(PYPL.O)股价触及纪录新高，此前一日该公司上调获利预期，报告好于预期的季度盈利。

能源股是标普11大类股中跌幅最大的类股，下跌1.1%，跟随美国原油价格下跌0.9%的走势。

指数上涨，但纽约证交所下跌股和上涨股家数比为1.03:1；纳斯达克市场为1.15:1。

标普500指数成份股有76只触及52周新高，三只成份股触及新低；有180只纳斯达克指数成份股触及52周新高，45只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71.1亿股成交，高于过去20日的平均日成交量65亿股。(完)