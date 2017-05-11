特朗普解雇FBI局长后美股涨跌互见 纳指创收盘新高

路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。

道指下跌，但纳斯达克指数收于纪录新高。

特朗普称，解雇FBI局长科米，是因为其处置当时民主党总统候选人希拉里的邮件丑闻事件不当。

科米在主导针对特朗普是否在2016年的总统大选中与俄罗斯同谋的一项调查。

华尔街认为，华府的这一事件是又一个分散特朗普政府对承诺的税改和提振基建支出计划注意力的头绪。特朗普上台后，股市急升至纪录新高，因预计其将刺激经济，提振企业业绩。

“这肯定没能帮助到饱受争议的局势，”美国银行Private Client Reserve高级投资组合经理Eric Wiegand称，“投资者的注意力在税改上面。”

第一季季报期接近尾声，投资者在等待将于周五发布的4月零售销售数据，以寻找经济体质线索。

“我们许多人认为第二季经济会大幅增强，经济数据需要支持这一预期，”Wells Fargo Investment Institute全球市场首席策略师PaulChristopher称。

道琼工业指数.DJI收跌32.67点，或0.16%，报20,943.11点；标准普尔500指数.SPX收涨2.71点，或0.11%，报2,399.63点。

纳斯达克指数.IXIC收高8.56点，或0.14%，报6,129.14点，为最高收盘点位。

Snapchat的母公司Snap(SNAP.N)在盘后交易中急挫18%，因公司第一季业绩令投资者感到失望。

标普11大类股中有八种上涨，能源股跳升1.06%，受助于油价急升3.5%，非必需消费品类股跌0.28%，工业类股挫0.39%。

芯片制造商英伟达(NVDA.O)急升17.83%，此前公司发布季度营收跳增，且增幅好于预期。

迪士尼(DIS.N)下跌2.15%，给道指带来的拖累最大，此前公司发布弱于预期的季度营收，且ESPN用户数量下降。

肉毒杆菌素制造商艾尔建(AGN.N)下跌3.69%，此前公司称季度亏损，因减计持有的Teva Pharmaceutical(TEVA.TA)股份。

旅游网站运营商Priceline(PCLN.O)大跌4.54%，因当前季度利润预估低于分析师预期。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.89:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例为1.26:1。

标普500指数成份股有29只触及52周新高，两只成份股触及新低；有131只纳斯达克指数成份股触及52周新高，68只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，和过去20日的平均日成交量一致。(完)