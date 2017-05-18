美股重挫 特朗普危机令改革希望降温

路透5月17日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三录得去年9月以来的最大单日跌幅，因有报告称特朗普总统试图干预一项联邦调查后，对减税和其它刺激经济政策的希望降温，给华尔街敲响警钟。

报告称，总统特朗普要求时任美国联邦调查局(FBI)局长的科米，结束针对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查。[nL4S1II5QD]

此前特朗普意外撤掉科米，且据报他向俄罗斯外长泄露了一项有关于针对伊斯兰国(IS)的行动计划机密情报，白宫经历了动荡的一周。

局势发展强化了对特朗普是否能履行减税、放松监管和财政刺激措施承诺的疑虑，上述承诺扶助带动美股屡创新高。

尾盘跌势加速，三大股指收盘接近日低，今日成交量为数月来最高。

“我们已经看到特朗普的日程安排不断被打乱，多次试图回到正轨。更多投资人认为有了最新的指控，很难回到正轨了。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示。

“在大选前，投资人预计特朗普代表的是不确定性，”他表示，“市场现在认识到他们在10月时的部分担忧正在成为现实。”

道指和标普500指数均跌穿50日移动均线，为4月底来首见。标普500指数今日低开0.74%，为2009年3月30日来最大跳空低开，当日低开0.84%。

道琼工业指数.DJI大跌372.82点，或1.78%，至20,606.93点；标准普尔500指数.SPX下滑43.64点，或1.82%，至2,357.03点；纳斯达克指数.IXIC收挫158.63点，或2.57%，至6,011.24点。

华尔街“忧虑指标”波动性VIX指数冲高至15.34，为4月18日来最高。

纳斯达克指数录得去年6月24日来最大单日跌幅，当时是在英国公投脱欧后，标普金融股指数和科技股指数也录得6月24日来最大单日跌幅。金融股收挫3%，科技股大跌2.8%。

标普银行股次板块指数劲跌4%，美国银行(BAC.N)和摩根大通(JPM.N)领跌，分别收挫5.9%和3.8%。

“牛市无论如何都还未结束，但从目前的政治事件到下一个业绩期还有三个月的时间，市场将缺乏积极性。”Newbridge Securities首席市场策略师Donald Selkin表示。

标普500指数11大类股中有九种收低，仅有公用事业股和地产股两大防御类股收高。

纽约证交所跌涨股家数比例为3.92:1；纳斯达克市场比例为5.64:1。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，19只成份股触及新低；有28只纳斯达克指数成份股触及52周新高，93只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约83.7亿股成交，为3月21日来最高，过去20日平均日成交量为69亿股。(完)