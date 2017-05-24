美股上涨 特朗普预算案公布后市场松了口气

路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。

虽然周二发布的经济数据疲弱，但特朗普今日公布的任内首个全面预算计划基本符合预期，投资者释怀。不过，预计这份计划获得众议院批准的机率很低。

“没有什么大的意外，市场对此感到欣慰，” Bank of the West首席投资策略师Wade Balliet称。

特朗普在预算案中提议增加基础设施和军事支出，在医疗保险和食品补贴计划等一系列政治敏感度高的方面削减支出，旨在未来10年内削减3.6万亿美元的支出，并实现预算平衡。

标普500指数收于盘中高位之下，自上周三受特朗普能否在总统位置上坐稳的忧虑拖累急挫后，首次在盘中几次升穿2,400点。

美国总统正在出访，市场缺少特朗普竞选团队与俄罗斯可能串通的调查方面的重大消息。

“美国总统正在出访，新闻周期有所放慢，投资者慢慢回到市场，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。

道琼工业指数.DJI升43.08点，或0.21%，至20,937.91点；标准普尔500指数.SPX涨4.40点，或0.18%，至2,398.42点；纳斯达克指数.IXIC上扬5.09点，或0.08%，至6,138.71点。

上午发布的美国经济数据显示，4月新屋销售从前月的近九年半高位急挫，5月制造业活动跌至9月以来最低水平。

标普11大类股中有10类收高。金融股升0.8%，受助于银行股上涨1.2%。

必需类消费品类股跌幅最大，下跌0.4%。

给消费品类股带来最大拖累的是汽车零部件零售商Autozone(AZO.N)，该股下跌11.8%，报581.4美元,该公司发布的季度业绩低于预期。Advance Auto Parts(AAP.N)下挫4.6%，O'Reilly Automotive(ORLY.O)下跌3.3%，Genuine Parts(GPC.N)下跌近2%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59.5亿股成交，低于过去20日的平均日成交量69亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.48:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比为1.11:1。

标普500指数成份股有49只触及52周新高，八只成份股触及新低；有81只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。(完)