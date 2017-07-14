美股收涨 金融股在公布业绩前领涨

路透纽约7月13日 - 美国股市周四小幅收涨，道指再创纪录收盘高位，金融股在周五数家银行公布业绩前上涨。

金融股指数收涨0.61%，是标普500指数11大类股中表现最佳的板块。

周五有三家美国最大型银行公布业绩，其中包括摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)和花旗集团(C.N)。

“人们试图在明日公布业绩前买入，”Commonwealth Financial的首席投资长Brad McMillan说。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师估计，标普500指数成份股企业第二季获利较上年同期增长7.8%，金融股获利增幅预计在标普指数各大板块中位列第三。

在过去七个交易日中，投资者对主要金融股基金的投资金额增长逾一倍，押注银行第二季获利强劲。

道琼工业指数.DJI微升20.95点，或0.1%，至21,553.09点；标准普尔500指数.SPX小涨4.58点，或0.19%，至2,447.83点；纳斯达克指数.IXIC升13.27点，或0.21%，至6,274.44点。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周四在参议院金融委员会作证时表示，美国经济要达到总统特朗普设定的3%增长目标将“颇具挑战”。

标普医保类指数上涨0.09%，对美国参议院共和党领袖麦康奈尔公布最新修改的医保议案的消息无甚反应。

“即使这议案得到通过，医保议案立法将进行多读，”Harris Financial Group董事总经理Jamie Cox说。

Cox表示，投资人急于看到医改议案通过，赶紧进行全面税改，但国会短期内解决的能力成疑。

美国零售商塔吉特(Target)(TGT.N)上涨4.8%，此前公司调高第二季财测，消息提振其他零售股，沃尔玛(WMT.N)上涨1.5%，好市多(COST.O)升1.2%。

达美航空(DAL.N)下挫约1.8%，公司在周四公布第二季盈利下跌21%，因尽管乘客单位营收上升，但运营成本急升。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.11:1；纳斯达克市场为1.01:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约58亿股成交，过去20日的平均日成交量68亿股。(完)