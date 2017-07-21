美股基本持平 因西尔斯-亚马逊交易重压家电和家居产品零售股

路透纽约7月20日 - 美国股市周四收盘几无变动，西尔斯控股(Sears Holdings)和亚马逊的交易重压家电和家居产品零售股，微软攀升帮助提振纳斯达克指数。

零售商和家电制造商类股下跌，此前西尔斯(SHLD.O)称，将在亚马逊(AMZN.O)网站上销售其Kenmore品牌家电，并将该品牌的智能小家电与亚马逊的人工智能语音助理Alexa相整合。

西尔斯股价升10.6%，报9.6美元，亚马逊股价升0.2%。

家居修缮用品零售商家得宝(HD.N)下跌4.1%，令道指跌去40点，给标普500指数带来最大拖累。零售商Lowes(LOW.N)和百思买(BBY.N)以及家电生产商惠而浦(WHR.N)的跌幅在3.9-5.6%之间。

“我认为许多企业业绩高于预期是因为处于低利率环境，一旦利率上升，业绩就会受到影响。但现在看来，业绩超预期的势头将继续下去，整体业绩非常强劲，”Abel Noser总裁Anthony Conroy称。

微软(MSFT.O)股价盘后升0.9%，报74.89美元，此前报告季度获利增长逾一倍，受助于税务优惠和云业务强劲增长。

整体业绩继续超过预期，三大指数周四收盘处于或接近纪录高位。根据汤森路透/B/E/S，分析师预计标普500成份股公司第二季获利同比增长8.6%，营收增长4.6%。

道琼工业指数.DJI收低28.97点，或0.13%，至21,611.78点；标准普尔500指数.SPX下滑0.38点，或0.02%，至2,473.45点；纳斯达克指数.IXIC上升4.96点，或0.08%，至6,390.00点。

尽管市场继续关注华府任何对营商有利动作，但在白宫周四宣布撤销，或不予考虑奥巴马任期内没有最终敲定的逾800项监管提议后，股市反应冷淡。

“此举不会让情况改善，只是不会让情况变得更糟，”BMO Private Bank首席投资长Jack Ablin说。

“我看不到明确的证据显示，撤走这些监管对经济有一丁点儿的帮助。”

无线通信服务供应商T-Mobile (TMUS.O)上涨多达3.3%，此前公司公布季度业绩好于分析师预期，但下午股价由升转跌，收低1.4%，报61.12美元。威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)涨1.8%，美国电话电报公司(AT&T)(T.N)升1.1%。

高通(QCOM.O)下挫4.9%，此前公司公布的财测不及预期，且几家苹果供应商起诉高通，指控其向这些代工生产iPhone的企业收取额外许可费。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.01:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例1.14:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59.2亿股成交，过去20日的平均日成交量63.5亿股。(完)