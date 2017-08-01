美股道指创纪录新高 但科技股下跌

路透7月31日 - 美国股市周一收盘道琼工业指数创纪录新高，受助于波音(BA.N)股价上扬，但Facebook(FB.O)和Alphabet(GOOGL.O)等科技公司遭抛售令标普500指数收平盘，拖累纳斯达克指数下跌。本月三大股指上涨。

标普500信息科技类股下挫0.53%，Facebook(FB.O)挫1.86%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)跌1.34%。

“牛市范围在扩大，人们对一些股价表现超好公司部份锁定利润，”嘉信理财交易和衍生品副总裁Randy Frederick称。

全球最大飞机制造商波音(BA.N)涨0.49%，触及纪录高位242.46美元，此前摩根大通将该公司目标价位上调至280美元。

美国总统特朗普的通讯联络办公室主任Anthony Scaramucci在就职仅一周多就离职，这一最新人事风波给上任仅六个月的共和党总统带来打击。但市场对此消息无甚反应。

7月，标准普尔500指数上涨1.9%，道琼工业指数升2.5%，纳斯达克指数上升3.4%。

苹果(AAPL.O)下跌0.51%，公司将于周二收盘后发布季度业绩。

投资者指望业绩来支撑当前估值偏高的市场。

根据汤森路透I/B/E/S，预计第二季标普500指数成份股平均利润增长10.8%。

“上周市场变得紧张不安，”Bright Trading市场结构负责人、自营交易员Dennis Dick称，“基金经理寻找获利回吐机会以及任何可以这样做的理由。”

道琼工业指数.DJI收涨60.81点，或0.28%，至21,891.12点；标准普尔500指数.SPX下滑1.8点，或0.07%，至2,470.30点；纳斯达克指数.IXIC收跌26.55点，或0.42%，至6,348.12点。

标普11大主要类股中仅有四大类股上涨，金融股升0.62%，领涨各类股。

电动汽车制造商特斯拉汽车(TSLA.O)下跌3.46%，此前公司首席执行长马斯克警告称，该公司在加大畅销的新Model 3轿车产量时，可能面临“‘制造地狱”。

拥有Snapchat的Snap(SNAP.N)下跌1.01%，因在3月首次公开募股后，部分投资者被首次允许出售股票。

Discovery Communications(DISCA.O)大跌8.21%，此前公司称，将以119亿美元价格收购Scripps Networks Interactive(SNI.O)。

特许通讯(CHTR.O)涨5.85%至纪录高位，此前消息人士称，日本软银(9984.T)正在考虑一个收购要约。

纽约证交所共计有约63亿股成交，高于60亿股的过去20日平均日成交量。(完)